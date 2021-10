Mitsubishi Outlander PHEV 2023 : un rouage intégral plus évolué

Mitsubishi nous donne aujourd’hui un autre aperçu du Outlander PHEV 2023 de nouvelle génération qui, tel qu’annoncé il y a quelques semaines, sera lancé sur le marché japonais d’ici la fin de mars 2022 avant d’atterrir en Amérique du Nord dans la deuxième moitié de l’année.

D’abord, la nouvelle image qui nous montre le véhicule de l’angle trois-quarts avant confirme que le design de ce VUS hybride rechargeable sera identique à celui du Outlander régulier, mis à part bien sûr les écussons et le port de recharge sur l’aile arrière droite.

Ensuite, Mitsubishi nous apprend que l’Outlander PHEV 2023 bénéficiera d’une version plus évoluée de son système de rouage intégral S-AWC, sans toutefois donner de réelles précisions. Il s’accompagnera d’un système de contrôle du freinage optimisé aux roues arrière. De plus, le conducteur pourra choisir parmi sept modes, dont certains sont conçus expressément pour le gravier et la neige.

Photo: Mitsubishi

Malheureusement, on ne sait pas encore à quel point la puissance des moteurs et la capacité de la batterie seront accrues (actuellement 221 ch et 13,8 kWh). Idem pour la capacité de remorquage (1 500 livres).

Chose certaine, l’autonomie devra être largement supérieure aux 39 km que l’on connaît maintenant afin de suivre le rythme imposé par les Toyota RAV4 Prime (68 km) et Ford Escape PHEV (61 km), sans oublier les Hyundai Tucson et Santa Fe hybrides rechargeables ainsi que le Kia Sorento hybride rechargeable qui arrivent très bientôt avec 50 ou 51 km d’autonomie.

Rappelons par ailleurs que le Mitsubishi Outlander PHEV 2023 sera offert avec trois rangées de sièges, contrairement au modèle actuel qui élimine les minuscules places arrière. Un dévoilement officiel est attendu d’ici la fin de l’année, alors continuez de suivre Le Guide de l’auto pour ne rien manquer!

