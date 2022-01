Subaru : un Solterra STI et un concept STI E-RA de 1073 chevaux à Tokyo

Le dévoilement d’un nouveau concept préfigurant une future Subaru STI à motorisation 100% électrique nous avait été annoncé à la fin décembre et c’est aujourd’hui à Tokyo que le tout s’est déroulé.

Le concept STI E-RA n’a rien à voir avec la WRX STI. Il s’agit plutôt d’une voiture de course dont le but est de tester de nouvelles technologies pour des compétitions de véhicules électriques dans les années à venir.

Un des principaux objectifs du constructeur est de réaliser un temps de piste de 6:40 minutes sur le Nürburgring en 2023, ce qui viendrait éclipser tous les bolides à combustion de l’histoire – mais bien loin du record absolu de 5:19 minutes réalisé en 2018 par la Porsche 919 Evo hybride.

Photo: Subaru

Pour ce faire, la Subaru STI E-RA pourra compter sur un système à quatre moteurs et avec répartition du couple aux quatre roues dont la puissance s’élève à 800 kilowatts (1 073 chevaux), rien de moins.

Et un Solterra STI!

Est-ce que Subaru étudie sérieusement la possibilité d’ajouter une version haute performance de son tout nouveau VUS électrique, le Solterra? Ce dernier, qui a fait ses débuts en novembre, arrive aujourd’hui avec un concept portant l’emblème STI et un style plus percutant.

Photo: Subaru

Voyez le gros aileron arrière au sommet du hayon, les nouvelles jantes exclusives chaussées de pneus de performance, les divers accents noirs et les éléments de carrosserie peints en rouge qui s’ajoutent au bas du véhicule. À l’instar du concept bZ4X GR Sport de Toyota, également présenté à Tokyo, on devine que des sièges sport se trouvent aussi à l’intérieur, mais aucune image n’est disponible.

De même, Subaru ne dit rien quant à la motorisation, donc impossible de savoir à quel point le Solterra STI serait plus puissant que le modèle de base, qui développe 215 chevaux et 248 livres-pied de couple et bénéficie d’un rouage intégral de série. Nous allons quand même rester à l’affût dans les prochains mois pour tout développement concernant le Solterra.

