Lexus RZ : un premier VUS électrique pour Lexus

Quelque part en 2022, Lexus procédera au dévoilement de son tout premier VUS électrique destiné à plusieurs marchés dans le monde, dont l’Amérique du Nord. Inspiré du concept LF-Z Électrifié, le véhicule s’appellera finalement RZ.

On parle d’un VUS de type coupé, axé sur la performance, qui repose sur une version spécialement modifiée de la plateforme de véhicule électrique e-TNGA servant au nouveau Toyota bZ4X (et au Subaru Solterra).

La compagnie affirme que le Lexus RZ vise à offrir « une expérience de conduite de plus haut niveau », voire « exaltante ». Elle ajoute qu’un système de direction électronique (steer-by-wire, donc sans lien mécanique entre le volant et les roues) et un rouage intégral entièrement variable feront partie de l’équation.

Photo: Lexus

Ce dernier, appelé DIRECT4, a été présenté pour la première fois il y a environ un an. Il s’occupe de gérer avec précision la transmission du couple des moteurs électriques avant et arrière ainsi que de la force de freinage aux quatre roues. L’opération est adaptée au mode de conduite choisi et aux conditions de circulation.

Selon Lexus, c’est la clé d’une recette mélangeant de puissantes accélérations linéaires, une grande efficacité en virage et un roulement à la fois confortable et silencieux.

Photo: Lexus

Pour ce qui est du design, les trois images partielles fournies aujourd’hui nous révèlent une silhouette basse et profilée, un peu plus arrondie que celle du duo bZ4X-Solterra et ponctuée aux deux extrémités d’éléments stylistiques propres à Lexus.

Les feux à DEL en crochet à l’avant sont un bon exemple. Il n’y a pas non plus de grosses garnitures contrastantes sur les ailes. À l’arrière, une mince bande de lumière relie les feux et le nom Lexus apparaît juste au-dessus.

Continuez de suivre Le Guide de l’auto dans les prochains mois pour plus de détails et d’images du Lexus RZ.

En vidéo : Lexus présente le concept LF-Z Électrifié