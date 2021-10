Lexus LX 600 2022 : le luxueux mastodonte fait peau neuve

Le mastodonte qu’est le Lexus LX existe dans sa forme actuelle depuis 2008, mais ça change enfin pour 2022 avec l’arrivée de la quatrième génération. Celle-ci doit débarquer chez les concessionnaires canadiens au début de l’an prochain.

Maintenant appelé LX 600 (anciennement LX 570), le VUS pleine grandeur de Lexus est largement redessiné et repose sur une nouvelle plateforme GA-F qui est 20% plus rigide que la précédente, contribuant aussi à réduire le poids de 200 kilogrammes.

Son changement de nom est le résultat d’un nouveau V6 biturbo de 3,5 litres partagé avec le Toyota Tundra 2022. La puissance s’élève à 409 chevaux et le couple, à 479 livres-pied – des hausses de 26 chevaux et 76 livres-pied comparativement à l’ancien V8 atmosphérique. La boîte automatique gagne deux rapports pour un total de dix.

Photo: Lexus

Le LX 600 reçoit par ailleurs un nouveau système de freinage à commande électronique et une nouvelle direction à assistance électrique. La suspension a été révisée et possède un meilleur débattement. On peut aussi l’ajuster pour varier la garde au sol du véhicule, et ce, plus rapidement et sur une plus grande plage de hauteur qu’auparavant. Un différentiel à glissement limité est même inclus avec l’ensemble F SPORT.

En dehors de la route, les conducteurs du nouveau LX pourront compter sur un système multi-terrain à six modes (Auto, Terre, Sable, Neige, Boue et Roches), des caméras permettant de voir tout autour du véhicule dans les sentiers étroits et un contrôle de vitesse en marche lente (crawl control).

Photo: Lexus

Sur le plan esthétique, les montants de toit avant ont été reculés, la calandre et les phares ont été redessinés, tandis que de nouvelles jantes de 20 ou 22 pouces (les plus grandes de toute la gamme Lexus) ornent les flancs. À l’arrière, le nom LEXUS apparaît sous la barre de lumière qui relie les feux, tout comme sur le nouveau Lexus NX. La version F SPORT, une première pour le LX, ajoute des éléments de design d’allure plus sportive, des roues exclusives et l’option de cuir rouge dans l’habitacle.

Puisqu’on en parle, le décor intérieur change radicalement. Remarquez l’écran central supérieur de 12,3 pouces (audio, navigation, réglages, etc.) et l’écran de 7 pouces juste en dessous (pour le contrôle de la température et le système multi-terrain). Lexus affirme que cette interface rend l’expérience de conduite plus agréable en maximisant les possibilités d’affichage, mais semble ignorer les distractions éventuelles.

Photo: Lexus

Un nouvel ensemble VIP Exécutif fait grimper le luxe et l’opulence à un autre niveau, avec seulement quatre sièges individuels à bord, une tonne d’espace (jusqu’à 1 100 millimètres pour les jambes), des repose-pieds repliables et des consoles aussi modernes que pratiques. N’oublions pas la climatisation personnalisée et les pare-soleil aux vitres latérales.

Les prix du Lexus LX 600 2022 seront annoncés à une date ultérieure. Le modèle sortant débute à 112 900 $.

En vidéo : on découvre le Lexus NX 2022