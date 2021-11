Étude : Lexus, Mazda et Toyota au sommet de la fiabilité pour 2022

Comme à chaque automne, le site Consumer Reports publie ses classements des marques et des véhicules en fonction de leur fiabilité anticipée. Ceux-ci sont basés sur de nombreux tests effectués avec l’ensemble des véhicules sur le marché et une enquête auprès de centaines de propriétaires.

Pour 2022, Lexus (76 points sur une échelle de 100), Mazda (75) et Toyota (71) forment le top 3, la première ayant dépassé les deux autres par rapport à l’année dernière.

Infiniti (69), qui fait un bond de six places, se classe maintenant quatrième. Elle devance Buick (66), la seule marque américaine représentée dans le top 10, qui se trouve à égalité avec Honda et Subaru. Viennent Acura (64), Nissan (63) et MINI (60).

Photo: Frédéric Mercier

Les cancres

Les pires en termes de fiabilité anticipée pour 2022 sont Lincoln (18), Tesla (25), Jeep (26), Genesis (30) et Volkswagen (31). Plusieurs sont toutefois absentes, soit parce qu’elles ont trop peu de modèles dans leur gamme ou que les données à leur sujet sont insuffisantes. Il s’agit d’Alfa Romeo, Dodge, Fiat, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mitsubishi et Polestar.

Les marques asiatiques continuent de dominer largement le palmarès de Consumer Reports avec 62 points contre 44 pour celles d’Europe et 42 pour celles des États-Unis.

On apprend aussi que les voitures en général (berlines, à hayon, coupés et cabriolets) s’avèrent plus fiables que les VUS, camionnettes et fourgonnettes, sauf en ce qui concerne les marques américaines.

Photo: Toyota

Bonnes notes pour les hybrides

Autre constat intéressant : les modèles hybrides et hybrides rechargeables sont les mieux cotés. À l’inverse, les VUS 100% électriques affichent la moins grande fiabilité anticipée. Bien que ces derniers emploient des systèmes d’entraînement plus simples avec moins de pièces mécaniques, ils sont remplis de technologies et de gadgets électroniques qui ont tendance à faire défaut, remarque Consumer Reports.

Revenez-nous dans les prochains jours alors que nous vous présenterons le top 10 des modèles 2022 les plus fiables et les moins fiables.

