Véhicules électriques : Ford n’a plus besoin de l’aide de Rivian

Après avoir investi 500 millions $ américains dans Rivian en 2019 pour profiter du savoir-faire de la jeune entreprise et développer un nouveau véhicule électrique, Ford renonce maintenant à ce projet et veut faire cavalier seul.

Comprenons-nous bien : le géant de Detroit conservera ses actions dans Rivian (environ 12 %), qui vient d’ailleurs de faire une entrée fracassante à la Bourse au point de surpasser largement la valeur de l’ovale bleu, mais il dit ne plus avoir besoin de son aide pour concevoir ses futurs VUS électriques.

Les deux compagnies « ont ensemble décidé de se concentrer sur leurs propres projets et livraisons », ont-elles indiqué dans un message commun transmis à l’AFP.

Photo: Rivian

Jusqu’à maintenant, Ford réussit plutôt bien avec son tout premier VUS électrique, le Mustang Mach-E, tandis que la demande pour son F-150 Lightning attendu en 2022 frôle les 200 000 réservations.

En ce qui concerne les batteries, toutefois, Ford misera sur une société conjointe avec son fournisseur coréen SK Innovation, appelée BlueOvalSK, en vue de fabriquer des batteries de traction pour véhicules électriques.

Production doublée

Dans les derniers jours, Ford a enfoncé encore plus l’accélérateur : son plan est maintenant de produire 600 000 véhicules électriques par année d’ici 2023, le double de ce qui était prévu. Ceci en ferait le deuxième plus gros fabricant au monde, derrière Tesla. Volkswagen a par contre de très grandes ambitions également.

Photo: Ford

En mai dernier, Ford avait annoncé deux nouvelles plateformes pour véhicules électriques, l’une devant servir à plusieurs véhicules à propulsion et à rouage intégral, tandis que l’autre sera dédiée aux camionnettes pleine grandeur. On sait déjà qu’il y aura un Ford Explorer électrique et un Lincoln Aviator électrique, et même possiblement une version à batterie du Bronco.

Autre bonne nouvelle

Afin de restaurer de l’équilibre dans l’offre et la demande de semi-conducteurs, ces puces électroniques qui servent à faire fonctionner une panoplie de systèmes à bord des véhicules, Ford vient de s’associer à l’un des plus grands fournisseurs au monde, GlobalFoundries.

Les deux vont travailler ensemble pour accélérer la fabrication de semi-conducteurs et de technologies connexes aux États-Unis, ce qui devrait aider à régler une partie de la pénurie actuelle.

En vidéo : On a vu le Ford F-150 Lightning 2022 de plus près