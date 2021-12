Ford retarde la sortie de ses futurs VUS électriques

En annonçant deux nouvelles plateformes pour véhicules électriques lors d’une présentation aux investisseurs en mai dernier – une qui servira à des véhicules à propulsion et à rouage intégral, une autre pour des camionnettes pleine grandeur – Ford a confirmé la venue d’un Explorer électrique et d’un Lincoln Aviator électrique.

Toutefois, les consommateurs intéressés devront se montrer très patients : le début de leur production vient d’être repoussé d’un an et demi environ.

Selon ce que rapporte Automotive News, un mémo envoyé aux fournisseurs la semaine dernière indique que ces deux véhicules commenceront à être fabriqués seulement en décembre 2024. En outre, l’usine choisie n’est plus celle de Cuautitlan, au Mexique. Le nouveau site n’est cependant pas encore identifié.

Photo: Ford

Ford n’a pas encore partagé officiellement ses plans pour les Explorer et Aviator électriques, mais la cheffe des opérations, Lisa Drake, a récemment mentionné que l’usine mexicaine se consacrera entièrement dans le futur à la Mustang Mach-E, dont la production augmentera en 2022 avant d’atteindre près de 200 000 unités en 2023.

Le premier multisegment 100% électrique de Ford connaît un tel succès qu’il dépasse maintenant les ventes de la Chevrolet Bolt EV. Il faut dire aussi que cette dernière est aux prises avec un problème de batterie qui a entraîné le rappel de tous les exemplaires construits à ce jour et que sa production demeure suspendue jusqu’à la fin de janvier.

Photo: Ford

Ford devrait avoir vendu quelque 60 000 Mustang Mach-E à l’échelle mondiale au terme de l’année 2021, aidé par la Chine qui vient d’ailleurs de commencer à fabriquer ses propres unités.

Si ce véhicule ne vous intéresse pas, l’alternative en attendant un Explorer électrique serait de réserver un exemplaire de la camionnette F-150 Lightning, mais comme nous l’avons rapporté dans les derniers jours, ce n’est plus possible. Ford a déjà reçu près de 200 000 réservations et n’en accepte plus de nouvelles. Même si seulement les trois quarts se traduisaient en ventes, la production serait déjà complète pour au moins les trois premières années!

Photo: Ford

Du côté de Lincoln, le dévoilement de l’Aviator électrique doit se faire quelque part en 2022 dans le cadre des célébrations soulignant le 100e anniversaire de l’achat de la compagnie par Ford. Qui plus est, il est prévu qu’en 2025, pas moins de 50% des véhicules de la marque de luxe seront sans émissions.

