Roulez au suivant – La Honda Civic de Laurie-Anne (S1 - Épisode 07)

Jeune étudiante ayant soif d’aventure, Laurie-Anne rêve d’une petite voiture fiable et polyvalente qui lui permettra notamment de se rendre dans la région de Banff où elle compte aller acquérir de l’expérience dans le monde du tourisme. Un boulot d’été qui pourrait tracer sa voie pour l’avenir, bien qu’elle doive revenir à l’automne pour reprendre ses études.

L’équipe de Roulez au suivant a rapidement été séduite par l’enthousiasme et le dynamisme de cette jeune fille, qui nous a soumis une demande tout simplement charmante.

Maintenant, il fallait pour répondre adéquatement à sa demande lui offrir une voiture fiable et durable, qui allait à la fois la mettre en confiance et rassurer ses parents. La Honda Civic, reconnue pour sa grande fiabilité et ses faibles coûts d’entretien, allait donc s’avérer être un choix logique.

La voiture sur laquelle l’équipe a pu mettre la main est un modèle DX-G de l’année 2010. Une voiture adéquatement équipée et encore très solide sur le plan structurel, bien qu’elle présente évidemment quelques signes d’âge. Un début de corrosion, de multiples égratignures et surtout, un habitacle où plusieurs chiens ont visiblement élu domicile. Cet élément sera d’ailleurs le facteur le plus problématique de la voiture, puisqu’au de la du nettoyage s’y trouve une odeur difficile à faire disparaître.

L’équipe mettra donc la main à la pâte pour remettre en condition cette petite voiture « Made in Canada » tout en lui donnant un brin de personnalité. Laurie-Anne héritera donc d’une voiture frugale et très solide, qui lui permettra de rouler en toute sécurité tout au long de ses études, et peut-être même plus.

Pour visionner tous les autres épisodes de la série Roulez au Suivant, c'est par ici!