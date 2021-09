Roulez au suivant - Le Nissan Cube d’Ariane (S1 - Épisode 01)

Pour ce premier épisode de la saison de Roulez au suivant, nous découvrons Ariane. Une jeune fille de 17 ans atteinte de la leucémie, qui se bat actuellement pour sa survie et qui souhaite vivre pleinement chaque minute.

Ariane ne souhaitant pas être traitée différemment des autres en raison de sa maladie, son désir le plus cher hormis sa rémission est d'être la plus autonome possible. Une voiture lui permettant de se rendre au Cégep constitue donc pour elle un très grand rêve, ce pour quoi elle nous a fait parvenir une touchante vidéo nous l’expliquant.

Or, parce que la maman d’Ariane ne considérait pas la vidéo adéquate ou suffisamment convaincante, cette dernière a aussi choisi de nous en faire parvenir une. C’est grâce à ce second message que nous avons pu en apprendre davantage sur la condition d’Ariane comme sur son rêve, ce qui a immédiatement convaincu l’équipe de Roulez au suivant.

Nous avons donc déniché pour cette jeune automobiliste un Nissan Cube 2009 en piteux état. Un véhicule n’affichant que 128 000 km au compteur, mais qui n’a visiblement été que très peu entretenu. Les défaillances mécaniques et les lacunes d’entretien n’allaient toutefois être que secondaires en comparaison avec les travaux de carrosserie à effectuer et surtout, le nettoyage de son habitacle. Le véhicule était à ce point insalubre qu’aucun membre de l’équipe ne souhaitait prendre place à bord!

D’allure particulière, le Nissan Cube en question manquait selon nous de panache pour qu’il soit véritablement attrayant. Voilà donc pourquoi nous avons choisi de dynamiser son look en modifiant quelque peu son apparence, grâce à de nouvelles jantes et une pellicule de couleur partielle. Le résultat est pour le moins convaincant et a fait sourire tous ceux qui se sont prêtés au jeu. Or, l’objectif était surtout de plaire à la principale intéressée, qui était véritablement sans mot au moment de le découvrir. Il faut dire qu’en impliquant sa maman dans l’aventure, l’équipe de Roulez au suivant avait choisi pour ce premier épisode de garder la surprise jusqu’à la toute fin, Ariane ne se doutant donc pas qu’elle repartirait à ce moment au volant de son nouveau véhicule.

Cet épisode illustre donc notamment les conséquences d’une négligence au chapitre de l’entretien mécanique et esthétique, les coûts de réparation d’une carrosserie, conséquence d’une corrosion qui aurait pu être évitée avec de simples traitements antirouille, ainsi que les possibilités de remise en condition d’une peinture et d’un habitacle qui plusieurs auraient tout simplement cru condamnés.

Toute l’équipe de Roulez au suivant souhaite donc à Ariane un prompt rétablissement et des années de bonheur au volant de sa nouvelle voiture.