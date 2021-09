Roulez au suivant – La Mitsubishi Lancer de Mathieu (S1 - Épisode 02)

Une première camionnette Rivian R1T sort de l’usine

Héros de la couverture du Guide de l’auto 2020 il y a deux ans, la Rivian R1T est une camionnette électrique très prometteuse qui intéresse beaucoup de gens, mais malheureusement son lancement a été compromis par plusieurs délais et reports – et pas juste à cause de la pandémie. Aujourd’hui, …