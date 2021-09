Roulez au suivant – La Kia Rondo de Centhia (S1 - Épisode 03)

Bien qu’elle se soit fait « rouler » par une amie qui lui avait promis de lui réparer sa vieille Dodge Caliber aujourd’hui à la casse, Centhia est une jeune femme débordante de vie et d’humour.

Mère monoparentale de quatre enfants dont un nécessite des soins particuliers, elle tente tant bien que mal de rejoindre les deux bouts. Bien qu’elle soit aujourd’hui sans voiture, Centhia est celle qui se charge normalement des commandes d’épicerie pour elle comme pour ses voisines et amies, également dépourvues de moyens de transport, autres que l’autobus de ville.

Sachant qu’un véhicule serait ainsi bénéfique pour Centhia et sa famille ainsi que pour son entourage, l’équipe de Roulez au suivant n’a donc pas hésité deux secondes avant de lui en accorder un. Une Kia Rondo 2009, spacieuse et polyvalente, qui pourra lui être d’une grande aide. Heureuse de découvrir sa nouvelle voiture à la succursale d’Automobile en direct de St-Hubert, Centhia n’allait toutefois pas se douter que le véhicule qu’on allait lui remettre n’allait pas être celui qu’on lui avait présenté.

C’est qu’en fait, au moment où on lui présentait ladite Kia Rondo, l’équipe de ventes d’Automobile en direct mettait la main sur une seconde Rondo, un peu plus récente, mais surtout équipée d’une banquette de troisième rangée, lui permettant ainsi de transport jusqu’à sept personnes. Un réel avantage pour Centhia, qui nous avait d’ailleurs semblé déçue de constater que la première Rondo pourtant très spacieuse, n’avait que cinq places assises.

Plus récente, plus propre et plus jolie, la « nouvelle » Rondo allait nous sembler plus appropriée, ajoutant également une couche supplémentaire pour la surprise de la fin. Bien entretenue et d’ailleurs accompagnée d’un dossier d’entretien plutôt étoffé, la Rondo allait néanmoins devoir subir quelques sérieuses réparations ainsi que certains travaux de carrosserie. Également, une remise en condition de sa peinture passablement contaminée, que l’équipe allait ensuite protéger afin qu’elle puisse perdurer et rendre de longues années de service à Centhia qui vous le constaterez, était très excitée à la découverte de son nouveau moyen de transport.