Roulez au suivant – Le Chevrolet HHR de Panier Local - la suite (S1 - Épisode 05)

Cette semaine à Roulez au suivant, Antoine et son équipe poursuivent la restauration d'un Chevrolet HHR 2010 qui avait été amorcée dans l'épisode 4.

Panier Local est une entreprise de la Mauricie qui a pour but de distribuer aliments du terroir et produits divers issus de leur région, à des gens et entreprises du secteur. Une action qui permet non seulement d’encourager et de mousser les ventes d’entreprises locales, mais qui par un transport minimaliste par rapport à un produit d’importation, contribue aussi à l’environnement.

En plein essor, cette entreprise manque aujourd’hui d’effectifs et a vivement besoin d’un second véhicule de livraison, afin d’acheminer les produits à des gens un tantinet plus éloignés.

Parce que la cause comme son aspect environnemental nous a touchés droit au cœur, l’équipe de Roulez au suivant a ainsi choisi de leur offrir un véhicule alternatif. Un petit Chevrolet HHR Panel, conçu pour la livraison, et qui avec son style bien à lui, fera assurément tourner les têtes.

Naturellement, ce Chevrolet HHR a besoin de beaucoup d’amour. Certes, sur le plan esthétique, mais particulièrement sur le plan mécanique. Affichant plus de 240 000 km au compteur, il constitue assurément le véhicule mécaniquement le plus mal en point de la série, jusqu’ici. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’équipe de Steve et Dany auront du fil à retordre avec celui-ci.

Le HHR Panel est aussi l’occasion de faire découvrir un métier méconnu de la plupart des gens. Celui de lettreur. Nous faisons donc appel à ce dernier pour lettrer à la main les informations de l’entreprise Panier Local, ce qui apportera aussi un style bien particulier au véhicule. Également, en raison de l’état lamentable de plusieurs éléments mécaniques et de carrosserie, Pièces d’Auto Super et Kenny U Pull par leur large inventaire seront d’une aide précieuse pour la remise en condition du véhicule.