Toyota Mirai : 1 360 km et un nouveau record Guinness!

Toyota avait une belle annonce à faire aujourd’hui pour souligner la 7e Journée nationale de l’hydrogène et des piles à combustible : sa nouvelle Mirai 2021 a officiellement établi un record du monde Guinness pour la plus longue distance parcourue par un véhicule électrique à pile à hydrogène sans ravitaillement.

L’exploit a été réalisé en août dernier lors d’une excursion de deux jours dans le sud de la Californie. La voiture a franchi rien de moins que 1 360 kilomètres avec un seul plein d’hydrogène!

En passant, c’est plus du double de l’autonomie officielle de la Toyota Mirai, soit 647 kilomètres.

Photo: Toyota

Les pilotes professionnels spécialistes de l’éco-conduite Wayne Gerdes et Bob Winger ont d’abord complété un long trajet autoroutier de 761 kilomètres. Le lendemain, ils ont effectué des boucles locales totalisant 599 kilomètres, et ce, aux heures de pointe du matin et de l’après-midi. La température extérieure oscillait entre 18 et 28 degrés Celsius.

À la fin de l’aventure, la Mirai avait consommé un total de 5,65 kilogrammes d’hydrogène et était passée devant 12 stations de remplissage sans s’arrêter. Son rendement énergétique s’est chiffré à 1,55 Le/100 km. À titre de comparaison, une Tesla Model 3 Longue autonomie consomme 1,8 Le/100 km.

Les quelques rares particuliers et entreprises qui louent la Mirai en Californie, en Colombie-Britannique et au Québec ne peuvent espérer en faire autant, mais au-delà des techniques et des conditions optimales qui ont permis ce record, il faut retenir que le système de Toyota est vraiment très sophistiqué. D’ailleurs, la Mirai figure parmi les 10 nouveaux modèles avec les meilleures motorisations de 2021 selon Wards Auto.

Au fait, le record Guinness pour une voiture électrique à batterie a été réalisé en 2017 par la compagnie IT Asset Partners de la Californie avec une BMW modifiée. Total : 1 608 kilomètres.