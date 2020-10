Une Toyota Mirai pour le Pape François

L’hydrogène n’est pas la solution miracle que certains veulent nous le faire croire, mais d’un point de vue écologique, elle présente beaucoup d’avantages par rapport aux combustibles fossiles et même aux véhicules électriques conventionnels.

Connaissant toute l’importance qu’accorde le Pape François à la lutte aux changements climatiques, le constructeur Toyota et la Conférence des évêques catholiques du Japon ont récemment choisi de lui offrir en cadeau un exemplaire de la Toyota Mirai.

Voilà un genre de voiture qui contraste drôlement avec les fameuses Papemobiles que l’on voit habituellement – du moins celles qui ont précédé la venue du Pape François. Depuis son élection en 2013, ce dernier cherche à s’éloigner des gros véhicules de luxe comme les Mercedes-Benz afin de refléter la pratique de l’Église qui prône la simplicité et la frugalité.

La Mirai en question a bien sûr été adaptée avec une plateforme surélevée pour que le pape demeure très visible de la foule lors de ses déplacements dans la rue. Une cage de sécurité vitrée entoure ladite plateforme, qui est coiffée d’un toit transparent à près de 2,7 mètres de hauteur.

Notons aussi l’éclairage à DEL, les divers emblèmes dorés et les drapeaux du Vatican sur les ailes avant.

En passant, la Toyota Mirai possède une autonomie d’environ 500 kilomètres. On se demande si le Pape François est sincèrement content de son cadeau ou s’il aurait secrètement préféré attendre la deuxième génération de la Mirai, dont l’arrivée est prévue d’ici la fin de l’année.

Comme le démontre le concept, le design est beaucoup plus attrayant, la nouvelle architecture à propulsion est plus rigide et plus dynamique, la performance du système de pile à combustible a été améliorée et la capacité des réservoirs d’hydrogène a été accrue, ce qui se traduira par un gain d’autonomie de 30% selon Toyota, qui promet aussi plus de puissance ainsi qu’une conduite à la fois plus silencieuse et agréable.

Amen!

