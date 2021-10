Alfa Romeo : une nouvelle version Veloce pour 2022

Du neuf pour les Alfa Romeo Giulia et Stelvio 2021

Ayant déjà profité de mises à jour pour 2020 , les Alfa Romeo Giulia et Stelvio reviennent avec d’autres changements pour 2021. Leur équipement de série a été bonifié et leur gamme a été simplifiée. Ainsi, au lieu de sept versions, la Giulia et le Stelvio n’en offriront plus que …