Du neuf pour les Alfa Romeo Giulia et Stelvio 2021

Ayant déjà profité de mises à jour pour 2020, les Alfa Romeo Giulia et Stelvio reviennent avec d’autres changements pour 2021. Leur équipement de série a été bonifié et leur gamme a été simplifiée.

Ainsi, au lieu de sept versions, la Giulia et le Stelvio n’en offriront plus que quatre : Sprint, Ti, Ti Sport et Quadrifoglio. En outre, quatre nouvelles couleurs extérieures seront disponibles, soit Ocre GT Junior, Rouge GTA, Rouge Villa d'Este et Vert Montréal. Le nombre d’ensembles d’options a été considérablement réduit.

Retour de la Sprint

Rappelant la Giulia Sprint GTA 1965, la nouvelle version d’entrée de gamme Sprint possède une dotation de série généreuse comprenant des freins avant Brembo, des sièges en cuir chauffants avec 10 réglages électriques, un démarreur à distance, un écran tactile de 8,8 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto ainsi qu’une alerte de collision avant avec freinage d’urgence automatique.

Le rouage intégral Q4 est inclus de série également, alors que de nouveaux ensembles peuvent être ajoutés : Performance (différentiel à glissement limité, palettes au volant), Soleil et Son (toit ouvrant à deux panneaux, chaîne audio à 10 haut-parleurs) et Assistance active I (surveillance des angles morts, capteurs de stationnement avant et arrière, régulateur de vitesse adaptatif, phares de route automatiques et avertisseur de sortie de voie).

Photo: FCA

Versions Ti et Ti Sport plus équipées

Tant pour la Giulia que le Stelvio, les versions Ti reçoivent de série l’ensemble Assistance active II (toutes les caractéristiques de l’ensemble Assistance active I, plus une alerte de baisse d’attention du conducteur, un pare-brise infrarouge, une assistance de maintien dans la voie et de conduite sur l’autoroute, la reconnaissance des panneaux de signalisation, une aide dans les bouchons de circulation et d’autres fonctionnalités de sécurité). Les deux possèdent un toit ouvrant à deux panneaux et le Stelvio Ti, un hayon mains libres.

Dans le cas des versions Ti Sport, Alfa Romeo ajoute pour 2021 un différentiel à glissement limité, des embouts d’échappement foncés, un plateau de recharge sans fil et des sièges arrière chauffants. Le Stelvio Ti Sport comprend de plus un diffuseur arrière sport et des jantes sport de 20 pouces (ou 21 pouces en option).

Des ensembles Lusso (Ti) et Carbone (Ti Sport) figurent par ailleurs au menu.

Photo: FCA

Mécaniques inchangées, hybride en approche

Le moteur de base reste un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres qui génère 280 chevaux et un couple de 306 livres-pied, tandis que le V6 biturbo de 2,9 litres des redoutables versions Quadrifoglio continue de déchaîner 505 chevaux et 443 livres-pied de couple.

Les Alfa Romeo Giulia et Stelvio 2021 arriveront chez les concessionnaires canadiens d’ici la fin de l’année. Les prix de la berline varient de 52 495 $ à 93 395 $ avant les frais de transport et de préparation, tandis que ceux du VUS vont de 54 595 $ à 98 995 $.

Qu’en est-il de l’Alfa Romeo Tonale, un VUS hybride rechargeable présagé par le concept du même nom? Il doit entrer en production en 2021. Plus de détails seront annoncés prochainement.

En vidéo : Dévoilement du concept Alfa Romeo Tonale à Genève