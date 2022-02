Alfa Romeo Tonale 2023 : un nouveau VUS avec système hybride en option

Même si sa gamme nord-américaine ne compte aujourd’hui que deux modèles, Alfa Romeo a mis beaucoup de temps à préparer la version de série du concept Tonale, un nouveau VUS d’abord présenté en 2019.

Le voici enfin, mais continuez à vous armer de patience : l’Alfa Romeo Tonale 2023, qui sera fabriqué dans l’usine fraîchement rénovée de Naples, en Italie, ne commencera à arriver chez les concessionnaires canadiens qu’au début de 2023. La prise de commandes s'amorcera cet automne.

Design très proche du concept

Reflétant étroitement le style du concept en question, le Tonale est un véhicule d’allure branchée qui vise avant tout une clientèle urbaine. À 4,53 mètres de long, 1,84 mètre de large et 1,6 mètre de haut, il est légèrement plus compact que le Stelvio.

On le reconnaît comme un vrai membre de la famille Alfa Romeo par sa calandre et ses prises d’air avant qui forment le « Trilobo », ses jantes qui rappellent un téléphone à cadran et la fameuse « Ligne GT » sur les flancs qui relie le devant et le derrière. La signature à DEL des phares triples le rend unique et est habilement reprise pour les feux arrière, unis entre eux par une bande lumineuse qui traverse le logo de la marque italienne.

Habitacle plus techno

Au-delà du volant, qui est sensiblement identique à celui du Stelvio, l’intérieur de l’Alfa Romeo Tonale 2023 se démarque par son décor plus moderne et soigné. La console se veut plus épurée et plus pratique, tandis que l’écran tactile de 10,25 pouces au centre de la planche de bord est orienté vers le conducteur. Les designers ont mis encore plus l’accent sur le mélange de couleurs, de formes et de textures. Les sièges, recouverts de cuir et d’Alcantara, en sont un bel exemple.

Photo: Stellantis

L’équipement de série comprend par ailleurs une instrumentation numérique de 12,3 pouces ainsi que l’excellent système d’infodivertissement Uconnect 5 avec menu d’accueil configurable pour un accès facilité aux fonctions les plus souvent utilisées. Cinq utilisateurs différents peuvent enregistrer leur profil, avec les réglages et les infos qui leur plaisent. Des mises à jour logicielles à distance se chargeront de garder le système bien à point. L’intégration d’Apple CarPlay et d’Android Auto se fait sans fil et l’assistant Alexa d’Amazon est également inclus.

Détail intéressant : le Tonale offrira la technologie de jeton non fongible (NFT) qui, avec le consentement de l’utilisateur, permettra d’enregistrer différentes données et informations sur le véhicule et son historique. C’est un élément de valeur ajoutée qui devrait avoir un impact sur la valeur de revente.

Photo: Stellantis

Choix de deux motorisations

L’Alfa Romeo Tonale 2023 arrivera d’abord animé d’un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 litres, partagé avec le Stelvio mais affichant une puissance et un couple réduits à 256 chevaux et 295 livres-pied. Une boîte automatique à neuf rapports et le rouage intégral Q4 gèreront le tout.

La grande nouveauté est la venue d’une version hybride rechargeable – une première chez Alfa Romeo sur notre continent. Elle combine un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,3 litre (qui entraîne les roues avant) et un moteur électrique de 90 kilowatts (relié aux roues arrière), ce dernier alimenté par une batterie au lithium-ion de 15,5 kWh. La boîte automatique ne compte ici que six rapports, mais le rouage Q4 demeure présent et la puissance totale s’élève à 272 chevaux.

Photo: Stellantis

Selon les informations préliminaires, il sera possible de parcourir environ 48 kilomètres en mode électrique. Un mode automatique et un mode hybride pourront aussi être sélectionnés en fonction des performances recherchées.

Le Tonale promet enfin une direction très nerveuse et une tenue de route de premier ordre grâce à sa suspension entièrement indépendante avec amortissement variable.

Au Canada, deux niveaux d’équipement seront offerts : Sprint et Veloce. Chacun pourra bien sûr s’accompagner de plusieurs options afin de personnaliser le véhicule. La compagnie décidera d’ici la fin de l’année si elle ajoute un Tonale Quadrifoglio de haute performance à ses plans futurs.

En vidéo : revoyez le dévoilement du Alfa Romeo Tonale Concept en 2019