Déjà deux rappels pour le Nissan Pathfinder 2022

Nissan fonde de gros espoirs sur le Pathfinder 2022 entièrement redessiné, qu’on peut voir attaquer toutes sortes de chemins et de sentiers dans une publicité qui joue très souvent à la télé ces temps-ci.

Ce VUS intermédiaire à trois rangées est en vente chez les concessionnaires canadiens depuis l’été, mais il fait déjà l’objet de deux rappels – une autre preuve qu’il est parfois préférable d’attendre un peu avant de se procurer un modèle de nouvelle génération.

À la défense de Nissan, les problèmes ne sont pas majeurs et touchent un nombre d’exemplaires relativement petit.

Dans un premier temps, le support du verrou secondaire du capot pourrait ne pas avoir été correctement soudé à l’usine, faisant en sorte que le verrou risque ne pas bien s'enclencher. Vous devinez la suite : dans le cas où le verrou principal serait relâché, le capot pourrait s'ouvrir soudainement en conduisant et obstruer le champ de vision. Une bonne frousse garantie si ça se produit en descendant une pente rocailleuse!

Photo: Antoine Joubert

Nissan demande aux 317 clients canadiens concernés d'apporter leur Pathfinder chez un concessionnaire pour faire inspecter et au besoin remplacer le support du verrou secondaire du capot. On ignore combien d’exemplaires non vendus qui se trouvent chez les concessionnaires ont ce problème.

Le deuxième rappel est également en lien avec des soudures inadéquates, cette fois-ci au niveau des cadres des sièges de la deuxième rangée. Leur dossier pourrait céder lors d'un accident et occasionner des blessures aux occupants.

Photo: Antoine Joubert

Au Canada, 359 véhicules sont possiblement dans cette situation et requièrent une inspection. Au besoin, les sièges défectueux seront remplacés.

Rappelons que le Nissan Pathfinder 2022 a été revu et modernisé de fond en comble, ce qui lui fait le plus grand bien. Le V6 de 3,5 litres développant 284 chevaux est de retour, mais jumelé dorénavant à une boîte automatique à neuf rapports au lieu d’une CVT. Chacune des versions est dotée du système à quatre roues motrices et les prix varient de 43 798 $ à 54 398 $ (transport et préparation en sus).

