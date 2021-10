Est-ce que je fais un bon choix en optant pour une Nissan Sentra 2018?

Bonjour Éric,

La Nissan Sentra est une voiture qui, au cours des dernières années, était véritablement dans l’ombre de ses rivales. Un peu désuète sur le plan technique et très anonyme sur le plan esthétique. Toutefois, cette petite berline avait l’avantage d’être peu coûteuse, extrêmement spacieuse, en plus d’être l’une des moins gourmandes du marché. Une consommation si faible qu’elle se rapproche de celle des hybrides.

Hélas, Nissan a étiré la sauce trop longtemps, ce qui explique les faibles ventes des dernières années. Puis, avouons-le, la Sentra n’est pas des plus amusantes à conduire, étant plutôt considérée comme une bonne voiture pour aller du point A au point B. Aujourd’hui, elle demeure une aubaine alléchante pour l’acheteur en quête d’un produit pragmatique. Son prix est inférieur à celui d’une Honda Civic ou d’une Toyota Corolla, même en deçà de celui d’une Hyundai Elantra.

Il faut cependant se méfier d’un élément avec la Sentra : sa boîte automatique à variation continue (CVT), qui a connu son lot de problèmes et dont la réputation de fiabilité est désastreuse. En discutant plus récemment avec un spécialiste des transmissions, j’ai appris que Nissan avait finalement amélioré la qualité de certaines composantes de la boîte à partir de 2018 et que, conséquemment, celle-ci semblait plus durable. Or, cette amélioration s’applique-t-elle aussi à la Sentra? Difficile à dire.

Voilà pourquoi je vous conseille l’achat d’une garantie prolongée couvrant minimalement les éléments du groupe motopropulseur. En cas de bris, cette transmission pourrait coûter plus de la moitié de la valeur de la voiture. Et je ne prendrais personnellement pas de risque à ce chapitre, sachant que les chances de défectuosité sont élevées. Soyez cependant rassuré, il s’agit du seul point véritablement critique de ce modèle, qui sinon propose un rendement et une qualité très honnêtes.

