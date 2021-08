Quelle est la capacité de remorquage du Nissan Pathfinder 2022?

Nissan Pathfinder 2022 : quelques bobos de réglés

Au cours des dernières années, on a souvent reproché à Nissan d’avoir un catalogue vieillissant. Heureusement, on observe actuellement que la tendance est en train de s’inverser. Avec les nouvelles Sentra et Versa ainsi que le Rogue de nouvelle génération, Nissan renouvelle sa gamme presque d’un bout à l’autre Et …