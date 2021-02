Nissan Pathfinder 2022 : cinq choses à savoir

Après plusieurs années sans changements majeurs, le Nissan Pathfinder reçoit enfin une cure de jouvence pour l’année-modèle 2022. Celui-ci emploiera des technologies de l'heure et utilisera la mise à jour stylistique de la marque.

Voici cinq choses à savoir sur le Nissan Pathfinder 2022.

Des airs de famille

Bien que certaines composantes stylistiques demeurent, comme la calandre ceinturée avec le fameux « V » typique de Nissan, l’approche esthétique laisse plutôt présager une nouvelle tendance chez le constructeur nippon.

Photo: Nissan

L’élément clé du design du Pathfinder réside dans la grosseur et la largeur de la calandre ainsi que dans la devanture, lesquelles sont bien plus imposantes que l’ancienne génération. Les stylistes voulaient instaurer une impression de puissance tout en faisant une référence à la première génération du modèle.

Par ailleurs, la forme générale du VUS est épurée face à la précédente mouture et un immense logo « PATHFINDER » sur le hayon longe la lunette arrière. À cet endroit, on retrouve également des feux plus étirés que ceux du modèle sortant. En plus des jantes de 18 ou 20 pouces qui sont disponibles, le consommateur aura le choix de 11 combinaisons de couleurs pour la carrosserie, dont quatre nouveaux agencements à deux tons.

Photo: Nissan

Habitacle revu

Pratiquement inchangé depuis 2013, l’habitacle du Pathfinder est enfin revu pour 2022. On a droit à une présentation intérieure fortement inspirée de celle du nouveau Nissan Rogue. Le tableau de bord est dominé par un écran tactile résolument plus moderne et on peut même retrouver un écran numérique derrière le volant.

En termes pratiques, le VUS peut accueillir jusqu’à huit occupants. La deuxième rangée peut être remplacée par deux sièges capitaine en option, réduisant la capacité à sept passagers. De plus, les sièges avant peuvent être climatisés, alors que ceux à l’arrière peuvent être chauffants.

L’insonorisation a aussi été améliorée, notamment grâce à une meilleure isolation dans le plancher et grâce aux portières et aux fenêtres de la deuxième rangée qui sont plus épaisses.

Photo: Nissan

4 configurations, 1 moteur

Le consommateur pourra choisir entre quatre moutures du Pathfinder 2022 : S, SV, SL et Platine. Un ensemble SL Premium est aussi disponible. La variante Rock Creek ne fera donc pas le saut vers la nouvelle génération.

Peu importe la version, le VUS intermédiaire sera muni d’un seul et unique groupe motopropulseur. Il s’agit d’un V6 3,5 litres qui produit 284 chevaux et 259 lb-pi de couple. Une transmission à neuf rapports remplacera la boîte CVT de la précédente génération. Toutes les versions seront jumelées à un rouage intégral.

Pas moins de sept modes de conduite pourront être sélectionnés grâce à une molette située sur la console centrale. Ainsi, le pilote pourra choisir entre les modes Normal, Sport, Éco, Neige, Sable, Boue et Remorquage. Ce dernier permettra de tirer une charge montant jusqu’à 6 000 lb (2 722 kg). De base, la capacité est réduite à 3 500 lb (1 588 kg).

Photo: Nissan

Technophile

En termes d’infodivertissement, le Pathfinder arrivera de série avec plusieurs fonctionnalités intéressantes. L’écran de la console centrale et celui du tableau de bord auront des grandeurs respectives de huit et sept pouces. En option, ceux-ci seront augmentés à 9 et 12,3 pouces respectivement.

Tous les Pathfinder seront équipés de base du système NissanConnect qui permet notamment la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto et la connectivité Wi-Fi. En option, il sera possible de choisir la recharge par induction pour les téléphones portables, la fonctionnalité Apple CarPlay sans fil, une chaîne sonore Bose à 13 haut-parleurs, la caméra à 360 degrés, la navigation et l’affichage tête haute d’une dimension de 10,8 pouces.

Photo: Nissan

ProPILOT de série

La suite d’assistance à la conduite de Nissan — ProPILOT Assist — arrivera de série sur tous les Pathfinder 2022. Cela permet entre autres au véhicule d’accélérer et de freiner automatiquement en situation de trafic et pendant les longs voyages sur l’autoroute. Les versions SL et Platine recevront une version plus sophistiquée du ProPILOT qui intègrera le système de navigation Navi-Link.

Chaque Pathfinder 2022 sera aussi équipé du Bouclier de sécurité 360, qui comprend le freinage d'urgence automatique avec détection des piétons, l'avertissement d'angle mort, l'alerte de circulation transversale arrière, l'avertissement de sortie de voie, l'assistance aux feux de route et le freinage automatique arrière.

Photo: Nissan

L'avertissement intelligent de collision avant, l'alerte intelligente du conducteur, l'intervention dans l'angle mort, l'intervention intelligente sur la voie et l'alerte de porte arrière sont également de série, tandis que la reconnaissance des panneaux de signalisation est disponible.

L’arrivée du Nissan Pathfinder 2022 chez les concessionnaires canadiens est prévue pour l’été 2021. Au moment d’écrire ces lignes, l’échelle de prix demeure inconnue.