Février sera un mois chargé pour les amateurs d'automobile!

Forcée à l’arrêt durant la première vague de COVID-19, l’industrie automobile ne chôme vraiment pas depuis l’automne et même la deuxième vague ne semble pas la ralentir.

Propulsés par les camionnettes, les VUS et les véhicules électriques, dont la demande s’accentue de plus belle, les constructeurs sont bien occupés à préparer leurs futurs dévoilements.

D’ailleurs, le mois de février sera très chargé. Question de vous mettre en appétit, Le Guide de l’auto vous propose ici un survol des nouveautés que nous découvrirons en février.

Cadillac CT4-V Blackwing et CT5-V Blackwing

Photo: GM

Dès le premier jour du mois, nous verrons les nouvelles berlines sport de haute performance de Cadillac, qui arriveront sur le marché cet été en tant que modèles 2022. Les Cadillac CT4-V Blackwing et CT5-V Blackwing comprendront de nombreuses pièces imprimées en 3D et une boîte manuelle à six rapports de série. Leur motorisation demeure inconnue pour l’instant, mais sachez que des prototypes ont complété des tours du Virginia International Raceway plus rapidement que les anciennes ATS-V (464 chevaux) et CTS-V (640 chevaux). Ça promet!

Ford F-150 Raptor

Moins d’un an après le dévoilement du F-150 de nouvelle génération, Ford présentera le 3 février la redoutable version Raptor. L’équipe du Guide de l’auto a d’ailleurs été conviée à une présentation technique. Tout le monde veut savoir comment ce camion va répliquer au nouveau Ram 1500 TRX à moteur Hellcat de 702 chevaux. Certaines rumeurs laissent croire qu’il adopterait le V8 de 5,2 litres de la Mustang Shelby GT500, mais il semble finalement que le V6 EcoBoost de 3,5 litres sera de retour. Ford va-t-elle offrir deux choix de moteurs avec le F-150 Raptor? À suivre.

Nissan Frontier et Pathfinder

La camionnette intermédiaire et le VUS à trois rangées de Nissan sont parmi les plus vieux modèles de l’industrie, alors vivement une nouvelle génération! Le Frontier et le Pathfinder auront fort à faire, car la concurrence est plus fécorce que jamais dans leurs catégorie respectives en raison de l’arrivée récente de nouveaux joueurs de gros calibre ayant remporté plusieurs prix. Leur dévoilement se fera la même journée, soit le 4 février.

Audi e-tron GT

Photo: Audi Sport

Cinq jours plus tard, soit le 9 février, une voiture électrique très attendue et dont nous vous parlons depuis longtemps sera enfin dévoilée dans sa version de série. Partageant certaines composantes avec la Porsche Taycan, l’Audi e-tron GT (il est possible que le nom change) est déjà annoncée avec un chrono de 0 à 100 km/h en moins de 3,5 secondes. Ce sera un bolide performant mais plus axé sur le grand tourisme. Au fait, la production a déjà commencé pour répondre à la demande qui sera sans doute assez forte.

Chevrolet Bolt EV et Bolt EUV

Photo: Chevrolet

Chevrolet nous fait un cadeau pour la St-Valentin avec deux dévoilements. La Bolt EV redessinée aura un look un peu plus sportif, un intérieur modernisé avec des sièges plus confortables et quelques autres améliorations. Pour sa part, le multisegment Bolt EUV adoptera des dimensions légèrement supérieures et ce sera le premier modèle en dehors de la bannière Cadillac à offrir la technologie de conduite semi-autonome Super Cruise. Ni l’une ni l’autre ne profite de la nouvelle architecture avec batterie Ultium de GM, cependant. Leur production débutera au cours de l’été 2021 en tant que modèles 2022.

Hyundai IONIQ 5

Photo: Hyundai

La date précise reste à confirmer, mais c’est en février que nous découvrirons le multisegment électrique IONIQ 5, la version de production du concept Hyundai 45 et le premier modèle à être basé sur la nouvelle plateforme modulaire électrique globale du constructeur coréen. Le design restera très futuriste et le véhicule pourra même être utilisé comme génératrice de 3,5 kilowatts pour alimenter des appareils électriques fonctionnant sur 110 ou 220 volts.

Du côté de la compagnie sœur Kia, un tout nouveau multisegment électrique doit également faire ses débuts cet hiver. Ce sera après l’IONIQ 5, mais en février ou en mars?

GMC Hummer EV VUS

Photo: GMC

Entrevue lors d’une présentation virtuelle de General Motors en novembre, la version VUS du nouveau GMC Hummer EV doit apparaître dans une publicité qui sera diffusée pendant le Super Bowl le 7 février (comme la camionnette l’avait fait en 2020). Sous le couvert de l’anonymat, des concessionnaires ont mentionné au site Detroit Free Press que le dévoilement officiel aura lieu quelque part dans le mois.

Continuez de suivre Le Guide de l’auto pour ne rien manquer de ces nouveaux modèles et bien d’autres!