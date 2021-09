Des Chevrolet Suburban à 4,6 M$ pour le gouvernement américain

General Motors a l’habitude de se voir octroyer des contrats du gouvernement américain pour la fabrication de véhicules à usage militaire, comme des Chevrolet Colorado ZR2 d’infanterie. Cette fois-ci, le constructeur aura comme mandat de fournir des VUS commerciaux pour les services de sécurité diplomatiques du Département d’État.

Plus précisément, GM va développer 10 Chevrolet Suburban sur mesure au cours des deux prochaines années. La valeur du contrat s’élève à 36,4 M$ américains, soit l’équivalent de 46 M$ canadiens avec le taux de change. C’est 4,6 M$ par véhicule!

Bien entendu, ces Suburban « heavy-duty » (HD) seront très différents des modèles destinés aux particuliers, à commencer par un nouveau châssis exclusif et une suspension adaptée permettant d’augmenter le poids nominal brut du véhicule et sa capacité de charge utile selon les exigences du gouvernement.

Photo: Chevrolet

La carrosserie et le reste de l’extérieur, la mécanique, les freins de même que l’habitacle seront également modifiés à l’aide de pièces et de matériaux conçus pour des véhicules commerciaux. Malheureusement, aucun détail technique n’est donné.

GM mentionne que ses équipes de production vont utiliser des machines et des techniques plus avancées afin de réduire les coûts totaux du programme, autrement les Suburban en question seraient encore plus dispendieux, si vous pouvez le croire.

Après cette première dizaine d’exemplaires, le géant américain s’attend à recevoir une commande de 200 Suburban HD par année pour une durée de neuf ans.

Photo: Chevrolet

Rappelons que le VUS pleine grandeur de Chevrolet a été complètement renouvelé pour l’année-modèle 2021. Grâce à une conception améliorée, l’espace est plus généreux en particulier dans la troisième rangée de sièges. Pour bonifier la tenue de route, Chevrolet propose également une suspension pneumatique en option. En plus des moteurs V8 de 5,3 et 6,2 litres, on peut désormais compter sur un six cylindres turbodiesel de 3,0 litres développant 277 chevaux et surtout 460 livres-pied de couple.

Avec le Tahoe et le GMC Yukon, le Chevrolet Suburban est le Meilleur achat de sa catégorie selon l’équipe du Guide de l’auto.

