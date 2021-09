Les meilleurs endroits pour faire entretenir votre auto en 2021

La pandémie continue de bouleverser les habitudes des automobilistes, qui roulent beaucoup moins et font donc moins de visites au garage. Une pénurie de personnel pour l’entretien et la réparation des véhicules se fait toujours sentir également.

Résultat : la valeur de ce marché a chuté drastiquement, passant de 9,2 milliards $ en 2020 à 6,6 milliards $ en 2021 selon les données de la firme J.D. Power Canada.

Les concessionnaires automobiles enregistrent 46% des visites dans les départements du service, alors que les ateliers indépendants représentent les 54% restants. Ceux-ci ont même renversé la tendance des dernières années en allant voler 4% de revenus aux concessionnaires, pour une part totale de 44%.

Pour ce qui est des dépenses moyennes par visite d’entretien ou de réparation, elles ont baissé de 375 à 332 $ du côté des concessionnaires et de 241 $ à 226 $ chez les autres.

« Malgré la diminution des visites et des revenus au service, il y a un point encourageant : plusieurs propriétaires ont choisi d’effectuer des réparations plus coûteuses sur leur véhicule au lieu de l’échanger contre un autre », souligne J.D. Ney, responsable de la recherche automobile chez J.D. Power Canada.

Une enquête menée par J.D. Power auprès de propriétaires de véhicules vieux de 4 à 12 ans (encore couverts par la garantie ou non) révèle par ailleurs un taux de satisfaction global de 791 sur une échelle de 1 000. Les concessionnaires automobiles ont toutefois un score légèrement inférieur (786) à celui des ateliers indépendants (796).

Tout comme l’an dernier, les concessionnaires Audi arrivent en tête avec un taux de satisfaction de 825. Ils sont suivis par les ateliers Great Canadian Oil Change (823), qu’on ne retrouve pas au Québec, et les concessionnaires Volkswagen (817). Les ateliers NAPA (815) et les concessionnaires GM (809) font aussi belle figure.

À l’autre bout du classement, on voit que la satisfaction à l’égard du service chez Costco est en forte baisse (maintenant 739 points au lieu de 801). Les garages de Canadian Tire (744) ainsi que les concessionnaires Jeep/Dodge/Chrysler/Ram/Fiat (753) n’ont pas beaucoup la cote non plus.

En vidéo : L’importance de bien entretenir son véhicule