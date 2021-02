La fiabilité des véhicules n’a jamais été aussi élevée que maintenant, même qu’on note une baisse de 10% du nombre de problèmes signalés par les propriétaires. C’est ce que révèle l’étude de fiabilité 2021 de la firme américaine J.D. Power publiée récemment.

L’étude en question se base sur des véhicules âgés de trois ans, donc ce sont les modèles de l’année 2018 qui sont pris en considération ici. Plus de 175 points spécifiques sont analysés en vue d’établir un classement des marques et de couronner les modèles les plus fiables.

Lexus regagne la première place avec seulement 81 problèmes signalés par 100 véhicules. Elle est suivie de Porsche (86), Kia (97), Toyota (98), Buick (100), Cadillac (100), Hyundai (101), Genesis (102), Lincoln (106) ainsi qu’Acura (108) et BMW (108).

Au bas du classement, on retrouve Land Rover (244), Alfa Romeo (196), Jaguar (186), Chrysler (166) et Volkswagen (163). J.D. Power ne considère pas officiellement Tesla (176), car la marque ne répond pas à tous ses critères d’éligibilité.

Consultez la galerie de photos ci-dessus pour découvrir les modèles les plus fiables dans les différentes catégories…