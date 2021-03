Toyota Sienna 2021 : au sommet de son art

Toyota était plus que due pour nous présenter une nouvelle mouture de sa fourgonnette Sienna. L’ancienne génération roulait sa bosse depuis 10 ans, et ça paraissait cruellement.

Le flambeau est maintenant tendu et la nouvelle Sienna 2021 nous a vite convaincu, elle qui a d’ailleurs remporté le titre de meilleur achat de sa catégorie dans le Guide de l’auto 2021.

Hybride ou rien du tout

Il n’y a pas à dire, la nouvelle Toyota Sienna est résolument plus moderne que sa prédécesseure. Et pas seulement à cause de son look de vaisseau spatial.

Plus sécuritaire et plus techno que par le passé, la Sienna 2021 devient aussi le premier véhicule de sa catégorie à être offert uniquement avec une motorisation hybride. Peu importe quelle variante vous choisirez entre les LE, XLE, XSE et Limited, toutes les Sienna 2021 sont animées par une technologie hybride.

Photo: Frédéric Mercier

L’ancien moteur V6 laisse ainsi sa place à un bloc à quatre cylindres de 2,5 litres, lequel est jumelé à un ou deux moteurs électriques, le deuxième servant à alimenter le train arrière des variantes à rouage intégral.

Cette transition vers l’hybridation permet à la Sienna d’abaisser considérablement sa consommation de carburant. Ressources naturelles Canada annonce une cote combinée ville/route de 6,5 L/100 km pour le modèle à deux roues motrices et de 6,7 L/100 km avec le rouage intégral. C’est de loin la consommation la plus basse de la catégorie. Notons toutefois que la Chrysler Pacifica demeure la seule à pouvoir circuler en mode 100% électrique grâce à sa mouture hybride rechargeable.

Photo: Frédéric Mercier

Pour la Sienna, il s’agit d’un très grand pas en avant, puisque le V6 du modèle antérieur n’était pas le plus frugal. Qui plus est, la capacité de remorquage du modèle demeure la même, à 3500 livres.

Bref, on ne pleurera certainement pas le départ du V6 au profit de cette hybridation. Seul petit bémol, la puissance chute de 296 à 243 chevaux. Cela dit, le couple instantané à très bas régime fourni par la motorisation hybride nous le fait rapidement oublier.

Photo: Frédéric Mercier

Derrière le volant

Si la présentation extérieure de cette nouvelle Sienna est loin de faire l’unanimité, l’habitacle risque de faire davantage consensus. Les matériaux utilisés à bord sont de bonne facture et tout est très bien disposé. L’espace de rangement à l’avant est énorme, notamment grâce à une grande ouverture entre les deux sièges, sous la console centrale.

Au centre, on retrouve un écran tactile de neuf pouces compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. Comme toujours chez Toyota, la présentation graphique de certains menus laisse à désirer. On se serait attendus à mieux de la part d’un modèle entièrement renouvelé.

Photo: Frédéric Mercier

Les passagers arrière ont droit à un écran HD d’une dimension de 11,6 pouces, offert en option. Pouvant être commandée en configuration à sept ou à huit passagers, la Toyota Sienna 2021 offre un confort plus qu’acceptable à tous ses occupants, même ceux de la troisième rangée. L’ouverture des portes coulissantes est grande et permet un accès facile à bord. On retrouve aussi jusqu’à neuf ports USB dans le véhicule, histoire de ne jamais manquer de batterie!

De retour au poste de pilotage, on apprécie la grande surface vitrée de la Sienna, qui confère une très bonne visibilité. Les performances sont également plus qu’acceptables, notamment grâce à une motorisation hybride forte en couple. Les accélérations se font en douceur et la mécanique se fait à peine entendre. L’excellente insonorisation y est certainement pour quelque chose.

Photo: Frédéric Mercier

Sécurité accrue

Quand on transport toute la famille en fourgonnette, la sécurité passe avant tout. En ce sens, Toyota offre l’ensemble Toyota Safety Sense 2.0 de série sur toutes les versions de la Sienna. On a ainsi droit à des technologies de sécurité active comme l’alerte de sortie de voie avec assistance à la direction, les moniteurs d’angles morts et le système précollision avec détection des piétons.

Ces technologies, combinées avec des tests de collisions concluants, ont permis à la Sienna 2021 d’obtenir le titre « Top Safety Pick + » de la part de l’organisme américain Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

Photo: IIHS

Offerte à partir de 42 329 $, la Sienna n’est pas le modèle le plus abordable de sa catégorie. D’autant plus que vous risquez de vous buter à un taux de financement ridiculement élevé, comme c’est trop souvent le cas chez les concessionnaires Toyota.

Cela dit, la qualité est assurément au rendez-vous. Avec la Sienna 2021, vous aurez entre les mains un produit économe à la pompe, sécuritaire et dont la fiabilité prévue est très favorable. Qui plus est, sa valeur de revente devrait également demeurer assez élevée.

Dans le créneau des fourgonnettes, il ne se fait tout simplement pas mieux que la Toyota Sienna en 2021.