L’entretien automnal de votre voiture en 5 points

L’automne 2020 est bien différent de tous les précédents en raison de cette deuxième vague de COVID-19, mais pour tous ceux qui possèdent une voiture, un VUS ou un camion, une constante doit demeurer : l’entretien.

En effet, ce n’est pas le temps de perdre nos bonnes habitudes et de négliger les soins qu’on donne à nos véhicules. Mais au-delà de l’inévitable changement de pneus, en quoi devrait consister l’entretien automnal? Le Guide de l’auto vous présente ici quelques rappels et recommandations…

1. Antirouille

Qui dit automne dit souvent antirouille. Avant que la neige et le calcium de l’hiver ne se pointent, plusieurs automobilistes ont recours chaque année à ce genre de traitement afin de prévenir ces petites taches disgracieuses sur la carrosserie et surtout en dessous.

Si vous comptez garder votre véhicule longtemps, il est bénéfique de le faire, et ce, même si les véhicules sont aujourd’hui plus résistants. Parce que d’ordre général, rien ne coûte plus cher sur une voiture que des travaux de carrosserie et de peinture, mais aussi parce qu’un antirouille protège diverses pièces de soubassement.

Attention : ce ne sont pas tous les traitements qui sont réellement efficaces. Cliquez ici pour en savoir plus.

2. Freins

L’automne est le moment propice pour effectuer un bon entretien des freins, qui seront mis à rude épreuve pendant l’hiver. Dans le but de réaliser des économies à long terme, il serait tout à votre avantage de planifier une visite au garage avant la saison hivernale (pourquoi pas en même temps que le changement de pneus?) afin de procéder à une bonne vérification de votre système de freinage.

Vous pourriez en profiter pour le faire démonter, nettoyer et lubrifier correctement. Bien sûr, des frais supplémentaires vous seront chargés. Par contre, en prenant une telle précaution, vous augmenterez considérablement la durée de vie des pièces de votre système de freinage. Cliquez ici pour en savoir plus.

Photo: Laurent St-Onge

3. Feuilles mortes

Est-ce vrai qu’il faut enlever rapidement les feuilles mortes et les samares tombées sur un véhicule pour ne pas endommager la peinture? Oui, rappelle CAA-Québec, le plus tôt sera le mieux. Comme la sève d’un arbre, les feuilles peuvent laisser des taches sur la carrosserie. Elles peuvent aussi boucher les canaux d’écoulement d’eau ou pourrir dans les prises d’air de l’auto lorsqu’elles s’accumulent au bas du pare-brise. Astuce : une voiture bien cirée sera davantage protégée contre les feuilles.

4. Ménage de l’intérieur

Il reste encore des souvenirs de vos vacances estivales dans votre voiture? C’est le grand temps d’y remédier! On fait référence aux miettes, déchets, cailloux et autres résidus qui traînent sur le plancher ou encore dans les sièges et les rangements. Faites le grand ménage de votre habitacle afin de repartir en neuf pour la saison froide.

N’oubliez pas le coffre. Inutile de trimballer encore du matériel de camping ou de l’équipement de sport qui ne sert que l’été. Sortez-les et profitez-en pour mettre à la place une trousse de dépannage en cas d’urgence pendant l’hiver. Cliquez ici pour voir le contenu de la trousse parfaite.

Photo: Porsche AG

5. Tour d’horizon

D’autres vérifications sont de mise à l’automne afin de préparer votre auto pour la saison hivernale. Inspectez les courroies et les boyaux pour déceler tout renflement, fissure ou fuite susceptible d’être aggravé par les écarts de température. Veillez à ce que l’alternateur soit en bon état, tout comme la batterie, car les circuits électriques seront plus sollicités au cours de l’hiver. Aussi, examinez le chauffe-moteur à l’aide d’un appareil conçu à cet effet (son fil et sa prise d’alimentation électrique doivent être exempts de toute fissure).

Enfin, polissez vos phares qui ont trop subi les aléas du temps (avec la noirceur plus présente, un bon éclairage de la route est essentiel), remplacez les lames des essuie-glaces si elles présentent des signes d’usure qui nuisent à leur efficacité (les précipitations sont normalement plus abondantes en automne) et faites le plein de liquide lave-glace conçu pour les températures hivernales.

Bon entretien et prudence au volant!

En vidéo : Antoine Joubert vous aide à préparer votre auto pour l'hiver