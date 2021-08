La Lamborghini Countach renaît avec un V12 hybride de 803 chevaux

Quelques jours à peine après avoir annoncé son grand retour, Lamborghini a dévoilé ce weekend la toute nouvelle Countach LPI 800-4 dans le cadre du prestigieux événement The Quail : A Motorsports Gathering, en Californie.

Célébrant le 50e anniversaire de la Countach et de son design tout aussi révolutionnaire qu’emblématique (c’est elle qui a façonné l’ADN de Lamborghini, disons), cette nouvelle supervoiture sera produite en 112 exemplaires, en référence au nom de code interne « LP 112 » utilisé lors du développement de la première Countach. La production doit débuter lors du premier trimestre de 2022.

Une lourde tâche pour les designers

Aux amateurs de décider si la réinterprétation du classique leur plaît. Certains diront que Lamborghini aurait pu frapper un peu plus fort. Bien sûr, les clins d’œil à l’originale sont nombreux, comme on peut le voir sur les images. C’est l’édition Quattrovalvole qui a inspiré la partie avant de la LPI 800-4, avec sa calandre rectangulaire longue et basse et ses phares, ainsi que dans les passages de roues de forme hexagonale.

Photo: Lamborghini

La silhouette est un peu plus arrondie, mais toujours aussi fluide et épurée avec l’absence d’un aileron arrière fixe. Les énormes prises d’air en triangles qui ornent les flancs apportent plus de contraste, tout comme les roues (20 pouces à l’avant et 21 pouces à l’arrière) inspirées des téléphones à cadran des années 1980. Les quatre tuyaux d’échappement sont reliés au diffuseur arrière en fibre de carbone, tandis que l’accès pour le conducteur et le passager se fait par le biais des fameuses portières en ciseaux, introduites pour la première fois sur la Countach et qui sont devenues une signature de Lamborghini.

Le châssis monocoque et tous les panneaux de la carrosserie sont en fibre de carbone. Des prises d’air mobiles, fabriquées à l’aide d’une technologie d’impression 3D de pointe, et un toit photochromatique, qui passe d’un état opaque à transparent par la simple pression d’un bouton, sont aussi inclus.

Photo: Lamborghini

Le V12 n’est pas encore mort

Avec son moteur V12 atmosphérique de 6,5 litres qui intègre la technologie hybride développée pour la Sián, la Countach LPI 800-4 développe une puissance maximale combinée de 803 chevaux. Profitant naturellement du rouage intégral, elle accélère de 0 à 100 km/h en seulement 2,8 secondes, de 0 à 200 km/h en 8,6 secondes et atteint une vitesse de pointe de 355 km/h.

En passant, le moteur électrique de 48 volts est monté directement sur la boîte de vitesses et alimenté par un supercondensateur qui fournit trois fois plus de puissance qu’une batterie lithium-ion du même poids. La Countach LPI 800-4 est de plus équipée de disques de frein en carbone céramique et de pneus Pirelli P Zero Corsa.

Photo: Lamborghini

À l’intérieur, le muscle de la voiture se reflète dans le design des sièges, qui possèdent des renforts latéraux prononcés et un « six-pack » dans leur partie centrale. Un écran central tactile de 8,4 pouces, unique à la LPI 800-4, gère les commandes. Il comprend également un bouton unique intitulé « Stile » (design) : en appuyant dessus, il explique la philosophie du design de la Countach à son public privilégié.

Tel que mentionné plus tôt, seulement 112 exemplaires sont prévus. Tous sont déjà vendus, avec un prix de base de 2,6 millions $US.