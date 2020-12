Lamborghini dévoile la SC20, un bolide unique au monde

Lamborghini Squadra Corse présente la SC20, un nouvel exemplaire unique de voiture de course homologué pour la route, et le deuxième projet du genre de la marque après la SC18 Alston.

Ce sublime bolide est le fruit de la conception du département dédié à la compétition automobile. Il a été dessiné par le Centro Stile de Sant’Agata Bolognese en fonction des désirs du client impliqué dans le projet.

« Deux ans après la SC18 Alston, la SC20 était un nouveau défi stimulant. Nos principales sources d’inspiration ont été la Diablo VT Roadster, l’Aventador J, la Veneno Roadster et la Concept S: le résultat est un mariage époustouflant entre créativité et esprit de course », a déclaré Mitja Borkert, directeur du design Lamborghini.

Photo: Wheelsage

Parlant d’esthétique, la couleur est exclusive au modèle, spécialement conçu pour un client probablement très fortuné. Côté design, nous remarquons que la SC20 est munie d’un énorme diffuseur à l’avant entouré de deux ailettes pour l’aérodynamisme.

Les prises d’air sur le capot sont calquées de la Huracán GT3 EVO et les éléments stylistiques retrouvés sur les flancs du véhicule sont reproduits de la Essenza SCV12. L’arrière est surmonté par un aileron en fibre de carbone réglable sur trois positions (charge faible, moyenne et élevée).

Photo: Wheelsage

Un élément qui ne manque point à la SC20 est la présence exhaustive de fibre de carbone; allant de la carrosserie, qui a été poncée et polie à la main, à l’habitacle et même la coque des sièges. Ces derniers sont d’ailleurs en alcantara et en cuir. De plus, les poignées de porte sont en aluminium et les grilles de ventilation sont imprimées en 3D.

Classique à la firme italienne, on retrouve sous le capot nul autre qu’un V12 de 6,5 litres atmosphérique qui développe une cavalerie de 770 chevaux à 8500 tr/min et un couple de 531 lb-pi à 6750 tr/min. Le tout est jumelé à une transmission à sept rapports ainsi qu’un système à quatre roues motrices avec un différentiel central électronique.

De plus, des pneus Pirelli PZero Corsa sont montés sur des jantes à monoécrou en aluminium de 20 pouces à l’avant et de 21 pouces à l’arrière.

Étant donné que c’est un modèle unique, nous ne connaîtrons vraisemblablement jamais le prix du bolide. Malgré tout, cela ne nous empêche pas de rêver un peu.

