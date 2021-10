Lamborghini recrée la Countach LP 500 originale et elle est sublime

Lamborghini Aventador Ultimae : une ultime version avant la retraite

La Lamborghini Aventador que nous connaissons va bientôt cesser sa production et sera remplacée par une nouvelle supervoiture à motorisation hybride, les normes d’émissions de plus en plus strictes forçant la main du constructeur italien. D’ici là, elle nous fait son chant du cygne avec une édition limitée appelée LP …