La sublime Lamborghini Miura SV a 50 ans

Le printemps 1971 a été une période marquante dans l’histoire de Lamborghini. Au Salon de l’auto de Genève, le constructeur italien a présenté non seulement le prototype de la Countach LP 500, mais aussi la sublime Miura SV.

Cette dernière a vite connu un grand succès et remplacé la Miura S. Plus performante et plus rapide (le V signifie veloce), elle était considérée par plusieurs comme la meilleure des Miura jamais produites et l’ultime expression des supervoitures à l’époque.

Aujourd’hui, 50 ans plus tard, la Miura SV est la Lamborghini de série la plus convoitée par les collectionneurs.

Photo: Lamborghini

Grâce au savoir-faire des ingénieurs en chef Giampaolo Dallara (ce nom vous dit certainement quelque chose) et Paolo Stanzani, la voiture développait une plus grande puissance (385 chevaux à 7 850 tours/minute) que les autres versions de la Miura et offrait une meilleure agilité par sa répartition de couple améliorée, son châssis plus rigide et sa suspension révisée.

Le moteur à 12 cylindres de 4,0 litres, en position centrale arrière, permettait aussi une vitesse de pointe supérieure à 290 km/h, du jamais vu dans ces années-là.

Photo: Lamborghini

Toutes ces modifications ont eu un impact sur le design de la Miura SV, sous la gouverne de Marcello Gandini.

Notons les ailes arrière plus large, les feux arrière redessinés et la nouvelle prise d’air à l’avant. De plus, afin de réduire le temps de production et parce qu’ils n’apportaient rien sur le plan technique, les fameux « cils » autour des phares ont été éliminés. La seule exception était la voiture personnelle de Ferruccio Lamborghini.

Photo: Lamborghini

Seulement 150 unités ont été fabriquées de 1971 à 1973, une exclusivité qui rehausse le cachet historique de la Lamborghini Miura SV.