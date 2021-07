Jeep Compass 2022 : nouveau look et plus de technologies

Le Jeep Compass a droit à une importante mise à jour pour l’année-modèle 2022 et c’est dans le cadre du Salon de l’auto de Chicago 2021 que la compagnie en a fait la présentation officielle.

Attendez-vous à un design et un habitacle modernisés ainsi qu’à de nouvelles technologies qui répondent mieux aux besoins des consommateurs actuels.

« Le nouveau Compass 2022 rehausse les niveaux de confort et de fonctionnalité, en plus d’arborer un style et une finition plus haut de gamme à l’intérieur comme à l’extérieur, affirme le vice-président de la marque Jeep en Amérique du Nord, Jim Morrison. »

Photo: Jeep

Allure un peu plus raffinée

Les VUS sont extrêmement populaires en ce moment, mais leurs prix ne cessent d’augmenter. Pour suivre la parade, le Jeep Compass reçoit quelques changements esthétiques qui lui donnent une allure un peu plus raffinée. On le voit surtout avec les phares à DEL amincis, les calandres ornées d’une garniture noire lustrée, le pare-chocs avant retravaillé et les nouvelles jantes. À l’arrière, c’est sensiblement intact.

Beaucoup plus axé sur la conduite hors route, le modèle Trailhawk se démarque maintenant encore davantage des autres Compass, principalement avec la nouvelle bande noire et rouge sur le capot qui vise à atténuer les reflets du soleil. Les calandres ont un fini noir mat et sont plus larges, contribuant avec le reste de la partie avant à donner un air plus agressif au véhicule. Bien sûr, les crochets de remorquage rouges demeurent présents, tandis qu’une nouvelle plaque de protection vient accentuer l’angle d’approche de 30 degrés.

Photo: Jeep

L’ensemble d’apparence extérieure Élite de la version Limited comprend désormais des garnitures noires au bas de la carrosserie, un éclairage entièrement à DEL et des roues de 19 pouces. Un nouveau hayon à commande assistée est disponible sur tous les Compass sauf celui d’entrée de gamme et deux couleurs s’ajoutent à la palette dont Blanc brillant.

Le plein de technologies à bord

L’intérieur du Jeep Compass 2022 change presque du tout au tout et ça fait du bien! Il retient l’attention avec son nouvel écran central tactile de 8,4 ou 10,1 pouces propulsé par l’excellent système d’infodivertissement Uconnect 5. Derrière le volant, on peut avoir une nouvelle instrumentation TFT en couleur de 10,25 pouces qui propose une vingtaine d’options d’affichage.

Le décor actualisé, incluant les commandes, se caractérise aussi par une sélection de matériaux et des textures qui donnent plus de cachet au Compass. À cela s’ajoutent un volant redessiné ainsi qu’un réaménagement de la console centrale offrant plus de rangement et un plateau de recharge sans fil. Pour la première fois, des places arrières chauffantes sont disponibles.

Photo: Jeep

Même moteur, plus de sécurité

Sur le plan technique, la direction a été améliorée pour rendre le véhicule plus agile et faciliter les manœuvres dans les stationnements. Le moteur à quatre cylindres de 2,4 litres est de retour, sauf que Jeep mentionne dans son communiqué une puissance de 177 chevaux et un couple de 172 livres-pied alors que les chiffres actuels sont de 180 et 175, respectivement. Quoi qu’il en soit, la capacité de remorquage maximale s’établit toujours à 2 000 livres.

On retrouve ensuite deux systèmes à quatre roues motrices, Jeep Active Drive et Active Drive Low, chacun pouvant transférer 100% du couple à n’importe quelle roue et le second possédant un rapport de marche lente de 20:1. Ils s’accompagnent du système Selec-Terrain avec modes Auto, Neige, Sable/Boue et Roches, ce dernier étant exclusif au Compass Trailhawk où il fait équipe avec le contrôle de vitesse en descente.

Photo: Jeep

Côté sécurité, le Compass 2022 se dote du freinage d’urgence automatique avec détection des piétons et cyclistes, d’un système de visualisation par caméras à 360 degrés et de la reconnaissance des panneaux de signalisation. Une assistance à la conduite semi-autonome sur l’autoroute sera disponible en versions Limited et Trailhawk à une date ultérieure.

Les prix

Le nouveau Jeep Compass 2022 sera en vente à partir de cet automne. Il sera offert en cinq versions dont les prix vont comme suit :