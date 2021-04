Que pensez-vous du Jeep Compass 2021?

J’aimerais connaître votre opinion sur le Jeep Compass 2021. Je suis sur le point d’en faire l’achat et le « rabais » se termine bientôt.

---------------

Bonjour Dan,

Si Jeep performe encore très bien avec ses Wrangler, Grand Cherokee et Cherokee, il en va autrement des modèles d’entrée de gamme que sont les Renegade et Compass. Les ventes sont symboliques face à la concurrence, et ce, malgré un nom fort et une marque qui fait souvent rêver.

Il faut dire que le Compass, bien que loin d’être vilain, est d’abord victime de la réputation du modèle de précédente génération, dont la qualité était exécrable. Sans doute un des pires produits que l’industrie automobile américaine a fabriqué en ce présent siècle.

Renouvelé en 2017 et visant un marché international, le nouveau Compass manque néanmoins d’arguments pour convaincre. Moins spacieux que la concurrence et doté d’une motorisation (2,4 litres Tigershark) très ordinaire, il déçoit aux chapitres du rendement et de sa consommation d’essence, aujourd’hui loin d’être impressionnante (plus ou moins 10 L/100 km).

Ajoutez à cela le fait qu’il faille payer une foule d’options pour obtenir un équipement compétitif, faisant ainsi grimper la facture, et vous avez au final un Jeep loin d’être convaincant. Sans compter que pour la revente, le Compass affiche une très forte dépréciation.

Conséquemment, comprenez que le Compass est considéré en 2021 comme LE véhicule à la traîne dans ce segment. Un produit ordinaire dans un segment où la plupart des produits sont hyper compétitifs. De ce fait, et malgré les rabais actuellement proposés, il vaut mieux aller voir ailleurs.

