Jeep Compass 2021 : pourquoi une note aussi faible?

J'ai remarqué que vous avez évalué le Jeep Compass 2021 avec une cote de 53% dans le Guide de l'auto. C'est très bas comparé au modèle 2020 (71%). Pouvez-vous m'expliquer pourquoi?

---------------------------------

Bonjour François,

Le Jeep Compass a effectivement vu sa cote baisser cette année alors que le véhicule n'a pas fondamentalement changé. La première raison, c'est parce que nous réévaluons les notations données à chaque véhicule tous les ans. Mais nous regardons aussi la catégorie au complet pour voir comment le véhicule se situe par rapport à ses rivaux année après année.

Photo: Jeep

Quand on le compare aux meilleurs VUS compacts de la catégorie, le Compass peine à opposer des arguments convaincants. Son moteur 2,4 litres propose 180 chevaux sur papier, ce qui est conforme à ce qu'on retrouve dans le segment. Mais les performances de ce bloc sont timides dans la vraie vie, et il ne consomme pas moins de carburant que les VUS les plus économes du marché.

La tenue de route est correcte, mais la conduite ne se démarque pas vraiment. Même des véhicules plus âgés que lui, comme le Hyundai Tucson, le Mazda CX-5 ou le Subaru Forester demeurent plus intéressants à conduire. Il faut aussi tenir compte du prix de vente, trop élevé pour les prestations offertes. Pour vous donner une idée, un Jeep Compass haut de gamme coûte aussi cher qu'un Toyota RAV4 hybride LE, un véhicule plus spacieux, plus agréable à conduire, très économique en essence, très fiable et qui se revend beaucoup mieux.

Photo: Jeep

Nous avons aussi considéré que le Compass se trouve un peu entre deux chaises au sein de la gamme Jeep, où il est directement concurrencé par le Cherokee. Et les acheteurs québécois ont clairement exprimé leur préférence, puisqu'il se vend environ un Compass pour trois Cherokee chaque année. La conséquence directe, c'est que si les acheteurs boudent le Compass, cela signifie aussi que sa valeur de revente sera plus faible à long terme, ce qui n'est pas à l'avantage des consommateurs.

C'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé de baisser la note du Jeep Compass pour l'année-modèle 2021. Ce n'est pas un véhicule à éviter absolument, mais il ne se distingue d'aucune manière dans une catégorie très disputée.

En vidéo : la fiabilité chez FCA, une réputation à défendre