Jeep Compass 2023 : nouveau moteur turbo et rouage intégral de série

Un an après avoir profité d’un design et d’un habitacle modernisés ainsi que de nouvelles technologies qui répondent mieux aux besoins des consommateurs, le Jeep Compass revient pour 2023 avec des changements importants sous le capot.

Oubliez le vieux quatre cylindres atmosphérique de 2,4 litres (180 chevaux). À la place, on retrouve maintenant un moteur turbo de 2 litres qui développe 200 chevaux et 221 lb-pi de couple. C’est une belle amélioration, même si on est loin des 270 chevaux et 295 lb-pi du Cherokee équipé d’une mécanique semblable.

Attendez-vous à de meilleures performances mais aussi à une consommation d’essence avantageuse, dit Jeep. Ça reste à voir puisque les cotes officielles de Ressources naturelles Canada ne sont pas encore disponibles.

8 + 4 x 4

Avec ce turbo vient une nouvelle boîte automatique à huit rapports – la même que dans les Grand Cherokee, Wrangler et Gladiator – en remplacement de celles à six et à neuf rapports. Elle est bien sûr adaptée dans le cas de la version Trailhawk conçue pour la conduite hors route.

Autre point important : toutes les versions du Jeep Compass bénéficient désormais d’un rouage intégral de série. Le système de base est le Jeep Active Drive 4x4 entièrement automatique. Le Compass Trailhawk demeure le seul à exploiter le système Jeep Active Drive Low à deux régimes, avec un ratio de démultiplication en marche lente (crawl ratio) de 20:1 qui permet des manœuvres plus assurées à travers les obstacles. Dans les deux cas, c’est possible de choisir parmi différents modes de conduite via la fonction Jeep Selec-Terrain system.

Photo: Jeep

Avec le modèle 2023, les conducteurs du Compass jouiront également d’une plus grande stabilité grâce à la barre antiroulis de plus gros diamètre à l’arrière. Les réglages de la servodirection ont aussi été modifiés. Enfin, mentionnons que les choix de jantes ont été actualisés, leur diamètre allant de 17 à 19 pouces.

Le Jeep Compass 2023, disponible en versions Sport, North, Altitude, Limited et Trailhawk, sans oublier l’édition spéciale (RED) destinée à financer des programmes de santé, arrivera chez les concessionnaires dans les premières semaines de 2023. Il ne manque qu’à connaître ses prix.

