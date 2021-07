Véhicules électriques : le Nouveau-Brunswick annonce ses rabais

Colombie-Britannique : les véhicules électriques en forte hausse

La Colombie-Britannique comptait 54 469 véhicules électriques et hybrides rechargeables immatriculés à la fin de 2020 et les ventes continuent d’augmenter à un rythme soutenu. En fait, l’adoption de ces véhicules dans la province de l’Ouest se fait plus rapidement que partout ailleurs en Amérique du Nord, selon le ministre …