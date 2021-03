Subventions pour véhicules électriques : ce que vous devez savoir

Pour encourager la transition vers les véhicules électriques, les gouvernements québécois et canadien proposent des aides financières aux automobilistes qui font le saut vers un modèle rechargeable.

Afin de vous aider à mieux comprendre les différentes aides offertes aux électromobilistes, le Guide de l’auto vous propose un résumé des crédits auxquels les Québécois sont éligibles en date de février 2021.

Au Canada

Au fédéral, on offre une aide maximale de 5000 $ à l’achat ou à la location d’un véhicule électrique neuf. Si le modèle est équipé d’une batterie de moins de 15 kWh, la subvention est toutefois limitée à 2500 $.

Il faut savoir que tous les véhicules 100 % électriques neufs ont une batterie supérieure à cela. Même quelques modèles hybrides rechargeables ont une batterie de plus de 15 kWh, ce qui leur permet de bénéficier de la subvention complète.

Pour être admissible à la subvention du gouvernement canadien, un véhicule doit être offert à un prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) de moins de 45 000 $. Quant aux options, elles doivent totaliser un maximum de 10 000 $, pour une facture totale de 55 000 $ tout au plus . Pour ce qui est des véhicules à sept places, le montant maximal à respecter passe à 55 000 $ avec un maximum d’options établi à 5 000 $.

Au Québec

Le Québec est la province canadienne la plus généreuse en ce qui a trait aux incitatifs en lien avec les véhicules électriques. On offre jusqu’à 8000 $ en subventions à l’achat ou à la location d’un véhicule électrique neuf dans le cadre du programme Roulez vert. En combinant les aides financières du provincial et du fédéral, les automobilistes québécois peuvent donc recevoir une aide totalisant 13 000 $ à l’achat ou à la location du véhicule électrique neuf.

Comme au fédéral, les véhicules hybrides rechargeables sont également considérés et peuvent recevoir une subvention de 4000 $, soit la moitié de la subvention totale. Encore une fois, l’admissibilité est calculée en fonction de la densité de la batterie et certains modèles peuvent être éligibles à la pleine subvention sans être entièrement électriques. C’est notamment le cas de la Honda Clarity et du Toyota RAV4 Prime.

Pour être admissible, un véhicule doit présenter un PDSF de 60 000 $ ou moins. Il est important de souligner que cette aide financière est calculée après les taxes de vente.

À noter que l’offre financière concernant les véhicules hybrides non rechargeables a été abolie le 1er janvier dernier.

Les véhicules d’occasion

Les acheteurs de véhicules électriques d’occasion peuvent aussi bénéficier d’une aide financière de la part du gouvernement du Québec.

En effet, le provincial offre jusqu’à 4000 $ pour des véhicules électriques de l’année modèle 2018 et moins. Pour être admissibles, les véhicules doivent toutefois n’avoir jamais été immatriculés au Québec. Les acheteurs doivent donc se tourner vers des modèles ayant été vendus dans d’autres provinces et les importer ici.

Enfin, notons que Québec propose aussi un remboursement de 600 $ à un conducteur de véhicule électrique qui souhaite faire installer une borne de recharge à son domicile.

