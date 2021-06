En vidéo : premier coup d’œil à la Hyundai IONIQ 5 2022

La Hyundai IONIQ 5 fait partie des véhicules électriques les plus attendus sur nos routes cette année, aux côtés des Volkswagen ID.4 et Kia EV6.

Il faudra patienter encore quelques mois avant de la voir arriver chez les concessionnaires, mais l’équipe du Guide de l’auto a pu en observer un exemplaire de plus près au bureau-chef de Hyundai Canada, en Ontario.

Pour découvrir ce nouveau modèle en détails, visionnez la capsule vidéo au haut de cet article!

Nouveau design

La IONIQ 5 ne ressemble à aucun autre véhicule de la marque Hyundai, et c’est normal. Hyundai nous explique que le nom IONIQ deviendra une famille de véhicules électriques qui partageront une ADN différente de celle des autres modèles de la marque.

Le design extérieur est grandement inspiré du concept 45, qui avait d’ailleurs été présenté en primeur nord-américaine lors de l’édition 2020 du Salon de l’auto de Montréal. On remarque des phares et des feux à DEL en « pixels » de même que des formes généralement très angulaires.

À l’intérieur, le mot d’ordre est au minimalisme. La majorité des boutons physiques sont abandonnés au profit d’un écran tactile de grande dimension. Même les cadrans derrière le volant sont maintenant remplacés par une instrumentation totalement numérique.

On remarque aussi un espace intérieur assez vaste, rendu possible grâce à un plancher plat qui facilite l’habitabilité.

Des chiffres prometteurs

Offerte avec un choix de deux batteries (58 kWh et 77,4 kWh), la Hyundai IONIQ 5 pourra parcourir jusqu’à 480 kilomètres, annonce le constructeur. Avec la version à quatre roues motrices, uniquement offerte avec la plus grosse batterie, l’autonomie maximale sera de 435 kilomètres.

La version à quatre roues motrices développera une puissance de 320 chevaux et un couple de 446 livres-pied, ce qui lui permettra de passer de 0 à 100 km/h en moins de cinq secondes. Pour ce qui est des versions à deux roues motrices, on sera limité à 225 chevaux et 258 livres-pied.

La gamme de prix de ce nouveau modèle n’a pas encore été annoncée, mais on peut s’attendre à ce que le modèle de base soit offert à moins de 45 000 $, ce qui permettrait aux acheteurs québécois de bénéficier d’une subvention de 13 000 $.