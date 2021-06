Hyundai IONIQ 5 2022 : les carnets de commandes sont ouverts

L’un des véhicules électriques les plus attendus de l’année ouvre enfin son carnet de réservations au Canada. On parle ici du tout nouveau multisegment compact Hyundai IONIQ 5 2022.

La compagnie a pris cette décision étant donné les quantités limitées qui seront disponibles chez les concessionnaires au cours de la première année et peut-être plus.

« Depuis que l’IONIQ 5 a été dévoilé plus tôt cette année, c'est le véhicule que nos concessionnaires, clients existants et nouveaux fans de la marque Hyundai ont le plus hâte de découvrir, et nous comprenons pourquoi, a déclaré Don Romano, président et chef de la direction de Hyundai Canada. L'IONIQ 5 offre un design avant-gardiste, la polyvalence, l'espace et les capacités d'un véhicule utilitaire, le tout avec un coût accessible et le plaisir de conduite propres aux véhicules entièrement électriques. »

Rappelons que les prix du Hyundai IONIQ 5 ne sont pas encore annoncés. Ça viendra à l’approche du début officiel des ventes cet automne. Débutera-t-il à moins de 45 000 $ afin que les acheteurs québécois puissent profiter d’une subvention totale de 13 000 $? À suivre.

Le processus de précommande est accessible et détaillé sur le site de Hyundai Canada.

Cinq versions

Rappelons que l’IONIQ 5 est livrable avec un choix de deux batteries – 58 kWh ou 77,4 kWh – et de deux configurations motrices, soit un moteur arrière/propulsion et deux moteurs/rouage intégral. La puissance disponible varie donc de 225 à 320 chevaux et le couple, de 258 à 446 livres-pied. L’autonomie estimée correspond à ceci :

MODÈLE AUTONOMIE Essential 354 kilomètres Preferred 354 kilomètres Preferred avec 4RM et ensemble Ultimate 400 kilomètres Preferred avec 4RM et longue autonomie 435 kilomètres Preferred à longue autonomie 480 kilomètres

L’ensemble Ultimate en question comprend des jantes de 20 pouces, un toit ouvrant panoramique, un affichage tête haute avec réalité augmentée, une assistance au stationnement à distance, une assistance à la conduite sur autoroute, un chargeur embarqué birectionnel (permettant d’alimenter des appareils électriques ou même recharger un autre véhicule) et plus encore.

Photo: Hyundai

Six couleurs extérieures très anonymes (rien d’éclatant) et deux couleurs de revêtement intérieur (tissu/cuir noir ou bicolore) sont disponibles.

Le Hyundai IONIQ 5 2022 viendra rivaliser avec les Ford Mustang Mach-E, Volkswagen ID.4 et Tesla Model Y, sans parler des futurs VUS électriques de Nissan, Kia, Toyota et Subaru attendus l’an prochain.

