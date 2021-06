Mitsubishi Canada se tourne vers la vente en ligne

Mitsubishi Canada vient de lancer une nouvelle plateforme de commerce électronique pour répondre aux besoins du nombre grandissant de consommateurs qui préfèrent se tourner vers les transactions en ligne.

La compagnie a réussi à intégrer presque tout le processus de vente, de la recherche du véhicule au calcul du prix, jusqu’à l’essai routier et l’achat final. Ça inclut également l’évaluation du véhicule d’échange, sous réserve d’une inspection finale, et les demandes de crédit.

« Mitsubishi offre une solution complète permettant aux clients potentiels et aux acheteurs de découvrir en profondeur nos nouveaux modèles et nos modèles renouvelés, d’explorer et de comprendre tous les détails à leur rythme, dans le confort de leur foyer, tout en ayant une connexion instantanée avec leur concessionnaire », explique Steve Carter, directeur général du marketing chez Mitsubishi Canada.

Photo: Germain Goyer

La plateforme transactionnelle est propulsée par ClicAuto de la firme MotoInsight. Les clients peuvent consulter et sauvegarder de l’information sur différents choix et obtenir des réponses à leurs questions en communiquant directement avec un concessionnaire tout au long du processus.

La présentation est différente du site web conventionnel de Mitsubishi Canada, puisqu’on y trouve une explication complète et inédite des équipements, des accessoires et des caractéristiques de chaque modèle. Il est possible de consulter l’inventaire de chaque concessionnaire pour vérifier la disponibilité de la configuration et de la couleur choisies.

Mitsubishi souligne que ce portail numérique dynamique s’inscrit dans la transformation majeure de sa marque et de sa gamme de produits, dont le tout nouvel Outlander 2022.

