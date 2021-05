Mitsubishi veut relancer la marque Ralliart et retourner en course

Voici une nouvelle qui pourrait réjouir les amateurs de Mitsubishi qui s’ennuient des modèles plus sportifs.

Non, la Lancer Evolution n’est pas sur le point de revenir. Par contre, lors d’une conférence virtuelle réunissant ses investisseurs mercredi, le constructeur japonais a laissé entendre qu’il allait relancer la sous-marque Ralliart axée sur la performance.

Celle-ci, pour ceux qui l’ignorent, a été abandonnée il y a plusieurs années. Au Canada, sa dernière représentante a été la Lancer Ralliart 2015, animée par un moteur turbo de 2,0 litres produisant 237 chevaux et 253 livres-pied de couple. En quelque sorte, elle était à la Lancer Evolution ce que la Subaru WRX est à la WRX STI ou la Volkswagen GTI à la Golf R.

Quant à la division de sports motorisés du même nom, elle n’existe plus depuis 2010. Or, selon les mêmes informations en provenance du Japon, Mitsubishi veut à nouveau participer à des courses automobiles à travers le monde.

Photo: Mitsubishi

Par contre, suivant la tendance du marché, le retour de Ralliart se fera non pas avec des voitures, mais plutôt des VUS et des camionnettes, comme le Triton ici illustré. Mitsubishi prévoit également offrir de nouvelles pièces et accessoires Ralliart pour ses autres véhicules.

Il manque encore beaucoup de détails, à commencer par les marchés qui seront visés. L’Asie est assurée, mais gardons les doigts croisés pour l’Amérique du Nord. De plus, cette annonce de Mitsubishi a été suivie de mises à jour concernant sa stratégie en matière de véhicules hybrides rechargeables, alors il est raisonnable de s’attendre à ce que la nouvelle mouture de la bannière Ralliart rime avec électrification.

À suivre…

