Honda Insight 2021 et Toyota Prius 2021 : comparons les chiffres

La Honda Insight et la Toyota Prius ont été les deux premiers véhicules hybrides commercialisés à grand échelle, à la fin des années 90.

Encore aujourd’hui, ces deux produits nippons continuent leur bataille. Laquelle se défend le mieux? Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons décortiqué leurs spécifications.

Groupes motopropulseurs : égalité

Photo: Toyota

La Honda Insight est animée par un moteur à quatre cylindres à cycle Atkinson de 1,5 litre, lequel est jumelé à un moteur électrique. L’ensemble développe une puissance combinée de 151 chevaux. Typique aux hybrides, une boîte à variation continue vient de série et le rouage est à traction.

La famille Toyota, quant à elle, se décline en deux moutures distinctes, soit la Prius et la Prius Prime. La différence? La première est une hybride traditionnelle et la deuxième est enfichable.

Toutes les Prius sont munies d’un moteur quatre cylindres de 1,8 litre qui est également assisté par un moteur électrique. La puissance combinée est de 121 chevaux. Toutes les versions sont équipées d’une boîte CVT. Bien que la plupart des modèles arrivent avec un rouage à traction, la Prius AWD-e, comme son nom l’indique, propose le rouage intégral.

En termes de puissance, l’avantage va à l’Insight, mais la Prius offre le rouage intégral. Il s’agit ici d’une question de préférence.

Consommation : avantage Toyota Prius

Photo: Toyota

Peu importe la version de la Prius, celle-ci remporte la mise au chapitre de la consommation de carburant. En effet, la Prius affiche une consommation moyenne de 4,5 L/100 km, alors que la variante à rouage intégral boit 4,8 L/100 km.

La Prius Prime, grâce à son autonomie purement électrique, peut obtenir une cote aussi basse que 1,8 L/100 km. D’ailleurs, la compacte peut franchir jusqu’à 40 kilomètres en mode électrique.

L’Insight, quant à elle, demeure tout de même compétitive avec une consommation de 4,9 L/100 km, selon Ressources naturelles Canada.

Côté pratique : avantage Toyota Prius

Photo: Julien Amado

Grâce à son hayon et sa forme rectangulaire, l’espace de chargement de la Prius est plus volumineux que celui de l’Insight. Le volume du coffre varie entre 697 litres et 776 litres (version Technologie) pour la Prius, et 561 litres pour la Prius Prime.

En ce qui concerne la Honda Insight, le coffre peut accueillir 428 litres (416 litres pour la version Touring). En revanche, l’Insight est plus longue et plus large que les Prius et Prius Prime. Par conséquent, l’espace pour les passagers est supérieur.

En ville, la Toyota se faufile plus facilement, grâce à un diamètre de braquage inférieur à 10,6 mètres, contre 10,88 mètres pour l’Insight.

Sécurité : avantage Honda Insight

Photo: Honda

Au chapitre de la sécurité, la Honda Insight détient la distinction Top Safety Pick + de la part de l’organisme américain Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Ce n’est pas le cas de la Toyota Prius qui, a toutefois décroché la mention Top Safety Pick en 2019.

Concernant les technologies d’aides à la conduite, l’Insight utilise la suite Honda Sensing, qui inclut notamment : le régulateur de vitesse adaptatif avec réglage à faible vitesse, l’alerte de franchissement involontaire de ligne, le système de surveillance des angles morts et l'alerte de circulation transversale arrière.

D’autres caractéristiques de sécurité active arrivent de série, comme le système de freinage à réduction d’impact, le système d’alerte de collision avant, le système de suivi de voie, le système d’atténuation de sortie de voie et le système de reconnaissance des panneaux de signalisation.

Chez Toyota, l’ensemble des systèmes d’aides à la conduite s’appelle le Toyota Safety Sense 2.0. Les technologies présentes sont l’alerte de sortie de voie avec assistance à la direction, le régulateur de vitesse dynamique à radar (avec gamme complète de vitesses), le système d'aide au maintien dans la voie et le système précollision avec fonction de détection des piétons et détection des cyclistes. Le Moniteur d’angles morts avec système d’alerte de circulation transversale arrière est en option.

Bref, grâce à sa mention de l’IIHS et ses nombreuses technologies d’assistance à la conduite, la Honda Insight remporte la manche en matière de sécurité.

Intégration technologique : égalité

Photo: Toyota

En comparant les versions de base, les deux modèles offrent pratiquement les mêmes fonctionnalités. Leur système d’infodivertissement est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. L’écran mesure sept pouces pour les Toyota et huit pouces pour la Honda. L’Insight fournit de série un accès Wi-Fi par modem.

Du côté des options, même son de cloche. Des systèmes sonores à 10 haut-parleurs sont disponibles (seulement pour la Prius Prime) ainsi que la recharge à induction pour téléphone sans fil et l’affichage tête haute. La console centrale de la Prime pourra être servie par un tableau de 11,6 pouces, disponible en option.

L’instrumentation, quant à elle, sera livrée avec un écran de sept pouces pour l’Insight alors qu’il est de 4,2 pouces pour la Prime. En conclusion, puisque les deux véhicules fournissent essentiellement les mêmes caractéristiques, on ne peut définir un gagnant clair dans cette catégorie.

Prix : avantage Toyota Prius

Photo: Julien Amado

La Honda Insight propose le prix le moins cher pour l’achat d’un véhicule hybride. Cependant, la Prius offre une version à rouage intégral pour essentiellement le même prix qu’une Insight Touring.

Honda Insight

Hybride : 28 490 $ Touring : 32 190 $

Toyota Prius

Prius : 31 139 $ AWD-e : 32 139 $ Technologie : 34 479 $ AWD-e Technologie : 34 479 $ Prime : 35 839 $ Prime Upgrade : 38 639 $

Même si son prix de base est légèrement plus élevé, la Toyota Prius est offerte à un taux de financement plus avantageux. À titre d’exemple, les taux actuellement en vigueur pour un financement sur 60 mois sont de 3,29% sur la Prius et de 4,99% pour l’Insight.

De plus, les acheteurs de Prius Prime peuvent bénéficier de subventions gouvernementales de 6500 $ qui ne sont pas applicables dans le cas des hybrides conventionnelles.

Garanties : avantage Toyota Prius

Photo: Julien Amado

Chez Toyota et Honda, l’ensemble des garanties est identique, à l’exception de la protection de la batterie. Cette dernière est de 3 ans/kilométrage illimité pour Honda, alors qu’elle est nettement supérieure chez Toyota avec 10 ans/240 000 km. Pour ce qui est des autres garanties, elles vont comme suit :

Base : 3 ans/60 000 km

Motopropulseur : 5 ans/100 000 km

Contre la perforation : 5 ans/kilométrage illimité

Composantes hybrides : 8 ans/160 000 km

