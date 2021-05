Volkswagen Taos Basecamp : déjà l’esprit à l’aventure

Comme il l’a fait avec le grand Atlas en 2019, le constructeur Volkswagen présente un concept axé sur l’aventure en se basant sur le tout nouveau Taos 2022.

La recette est la même : des élargisseurs d’ailes, des roues et des pneus tout-terrain ainsi qu’une nouvelle peinture exclusive (ici, Bleu Waimea) et des éléments au fini noir comme le capot, le toit, la garniture de pare-chocs avant et les boîtiers de rétroviseurs.

Notez également la protection accrue au bas de la carrosserie et les lignes contrastantes de couleur orange autour du véhicule. Les traverses du toit accueillent quant à elles un grand porte-bagages Thule Canyon XT avec feux à DEL intégrés pour la conduite en forêt ou à la noirceur.

Volkswagen a par ailleurs installé un système d’organisation du chargement conçu sur mesure dans le coffre et relevé la suspension.

Photo: Volkswagen

Dans le cas de l’Atlas, le concept Basecamp n’a pas donné une version hors route mais simplement une gamme d’accessoires destinés aux familles américaines plus aventureuses. Rien de tel n’est encore offert au Canada, malheureusement, et ça risque d’être pareil avec le Taos.

Pourtant, les modèles axés sur le plein air et la conduite en dehors des sentiers battus sont de plus en plus à la mode. GMC (AT4), Subaru (Wilderness) et Ford (Timberline) sont quelques exemples de compagnies qui ont récemment lancé des sous-marques pour répondre à ce genre de besoins. Si la demande continue d’augmenter, Volkswagen décidera peut-être d’emboîter le pas.

Rappelons que le Taos 2022 peut être commandé dès maintenant en vue d’une arrivée en juillet. Animé par un moteur turbocompressé de 1,5 litre qui génère 158 chevaux et un couple de 184 livres-pied, il se décline en trois versions, soit Trendline à 26 695, Comfortline à 32 395 $ et Highline à 36 695 $. Le rouage intégral 4Motion est optionnel avec la première et de série sur les deux autres.

En vidéo : Volkswagen dévoile le Taos 2022