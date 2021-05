Volkswagen Tiguan 2022 : premier coup d'œil

Le Volkswagen Tiguan est le véhicule le plus populaire du constructeur allemand, mais ce dernier a attendu quatre ans pour une refonte de mi-mandat en Amérique du Nord. Attendu cet automne comme modèle 2022, le Tiguan modernisé aura fort à faire, car la concurrence ne chôme vraiment pas!

Aujourd’hui, nous avons droit à une série d’images qui illustrent les changements apportés à ce VUS compact. Notez qu’il s’agit d’un exemplaire muni de l’ensemble R Line.

Nouvelle devanture

Premièrement, on remarque à l’avant un pare-chocs et une calandre redessinés, la seconde ornée du nouveau logo de Volkswagen et entrecoupée par une barre lumineuse qui rejoint les feux de jour. Ceux-ci ainsi que les phares à DEL sont beaucoup plus attrayants maintenant et, dans l’ensemble, le Tiguan 2022 affiche un surcroît de dynamisme. Personne ne s’en plaindra!

Photo: Volkswagen

Les flancs restent sensiblement les mêmes hormis cette insertion métallique redessinée qui chevauche les ailes et les portières avant. À l’arrière, les feux et le pare-chocs ont eux aussi été retouchés légèrement. Le nom « Tiguan » est désormais inscrit au centre du hayon, comme sur les autres récents VUS de la marque. À cela s’ajoute une calligraphie actualisée pour l’écusson « 4MOTION ».

Attendez-vous par ailleurs à de nouvelles jantes et à une nouvelle palette de couleurs.

Photo: Volkswagen

Des améliorations à l'intérieur

À l’intérieur, Volkswagen promet la plus récente version de son système d’infodivertissement et, en option, une chaîne audio Fender de 480 watts. Quelques commandes sont revues et il y aura un éventail de 15 couleurs pour l’éclairage ambiant.

Pour l’instant, aucun détail n’est fourni quant au moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 litres sous le capot. Il devrait continuer à développer 184 chevaux et 221 livres-pied de couple. Le directeur des relations publiques de Volkswagen Canada, Thomas Tetzlaff, a confirmé au Guide de l’auto que le puissant Tiguan R de 315 chevaux vendu en Europe ne figure pas encore dans les plans pour l’Amérique du Nord.

Toutes les informations concernant le marché canadien, incluant les prix, seront annoncées à l’approche de la mise en vente du Volkswagen Tiguan 2022 cet automne.

