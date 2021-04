Volkswagen ID.4 GTX : la version de performance se dévoile

Les véhicules électriques de nouvelle génération de Volkswagen offriront une version de performance sous la bannière GTX et le premier représentant vient d’être dévoilé en première mondiale.

Le nouveau ID.4 GTX ne s’éloigne pas beaucoup du design du Volkswagen ID.4 qui s’apprête à arriver sur le marché canadien. On remarque que les bas de la carrosserie sont de couleur assortie et non plus contrastants, alors que l’ensemble du toit (incluant les montants et les longerons) adopte un fini noir lustré.

Il y a aussi de nouvelles jantes au style plus racé (20 ou 21 pouces), des feux arrière à DEL différents et une inscription « GTX » sur le hayon de même que sur une garniture métallique au niveau des ailes avant.

Photo: Volkswagen

L’habitacle arbore plus d’éléments en rouge, comme sur le volant et les sièges (qui malheureusement n’ont pas un tissu à motif carreauté à l’instar de la Golf GTI). L’instrumentation numérique est redessinée et d’autres inscriptions GTX sont incluses.

Photo: Volkswagen

295 chevaux

Sur le plan technique, le Volkswagen ID.4 GTX mise sur un rouage intégral grâce à une configuration à deux moteurs. La puissance s’élève à 295 chevaux, mais le couple n’est pas spécifié. Bizarrement, la version à quatre roues motrices du ID.4 régulier, qu’on nous a déjà promise pour plus tard cette année, était annoncée avec 302 chevaux.

L’accélération de 0 à 100 km/h du ID.4 GTX n’a rien d’impressionnant, soit 6,2 secondes. À titre comparatif, le plus lent des Tesla Model Y complète ce sprint en cinq secondes. Le poids n’est pas mentionné non plus, mais il est assurément supérieur aux 2 131 kilogrammes (4 700 livres) du modèle à propulsion et à un seul moteur.

Photo: Volkswagen

La batterie employée est bien sûr la plus grosse des deux disponibles, celle de 82 kWh (capacité utile réelle de 77 kWh). L’autonomie pour l’Europe s’élève à 480 kilomètres selon la norme WLTP.

Là-bas, le Volkswagen ID.4 GTX sera en vente à partir de cet été. Le directeur des communications de Volkswagen Canada, Thomas Tetzlaff, nous dit qu’il faut l’oublier dans la forme ici présentée, mais que le groupe motopropulseur sera le même pour notre ID.4 à rouage intégral.

