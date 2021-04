Figurant sur le haut de la liste des véhicules les plus attendus cette année, le Volkswagen ID.4 ne pourra pas être vendu par tous les concessionnaires de la marque.

En effet, une source sûre a confirmé au Guide de l’auto que ce nouveau modèle ne pourra être livré que par les concessionnaires qui se seront qualifiés auprès du manufacturier. Et pour ce faire, il faudra notamment arborer la nouvelle image de marque baptisée « White Frame ».

Thomas Tetzlaff, gestionnaire des relations publiques chez Volkswagen Canada, nous a confirmé que ce ne sont pas tous les concessionnaires du Québec qui pourront vendre et assurer l'entretien de l'ID.4. Il n'a toutefois pas voulu nous confirmer les critères de sélection du constructeur.

M. Tetzlaff explique que cette décision a été prise en raison d'une faible disponibilité du modèle, du moins au cours de sa première année de commericalisation. Il faut savoir que les premiers exemplaires du Volkswagen ID.4 à être livrés au Canada seront construits à l'usine de Zwickau, en Allemagne. Dès l'an prochain, l'usine américaine de Chattanooga prendra le relais, ce qui devrait permettre au constructeur de mieux fournir à la demande.

Photo: Volkswagen

Des commandes « fantômes »

Or, nous avons également appris que certains concessionnaires ont pourtant accepté des dépôts de clients pour l’ID.4, et ce sans être assurés d'en obtenir des exemplaires. Dans ces cas précis, les concessionnaires pourraient ne pas être en mesure de remplir leur part du contrat et de livrer, comme entendu, le véhicule tant convoité.

« Nous n'avons pas d'information sur les commandes prises par les concessionnaires, mais ceux qui ont pris des engagements et ne recevront pas l'ID.4 initialement ne pourront pas respecter ces commandes en premier lieu », a commenté Thomas Tetzlaff.

Si vous avez remis un dépôt en vue d’acquérir un exemplaire de l’ID.4, assurez-vous que votre concessionnaire sera en mesure de vous en livrer un, sans quoi vous pourriez attendre plus longtemps que prévu.

Si cette situation peut sembler particulière, elle est bel et bien familière chez Volkswagen. Rappelons-nous que certains modèles comme l’Eurovan ou encore la Phaeton étaient uniquement disponibles chez certains concessionnaires « qualifiés ».

À propos du Volkswagen ID.4

Le Volkswagen ID.4 sera le premier modèle d’une nouvelle famille de véhicules électriques du constructeur allemand à fouler le sol nord-américain. Attendu au Québec dès cet été, il entrera en concurrence directe avec le Tesla Model Y et le Ford Mustang Mach-E

Le véhicule électrique allemand fera d'abord ses débuts canadiens sur les marchés du Québec et de la Colombie-Britannique, là où l'engouement pour les véhicules électriques est le plus fort. Offert à un prix de départ de 44 995 $, l'ID.4 sera éligible à une subvention de 13 000 $ au Québec.

Grâce à une batterie de 82 kWh, le Volkswagen ID.4 proposera une autonomie de 400 kilomètres dans sa version à roues motrices arrière, laquelle développera 201 chevaux. Un ID.4 à rouage intégral sera aussi proposée ultérieurement, avec une puissance s'élevant à 300 chevaux.

Le Volkswagen ID.4 devrait arriver sur nos routes dès cet été.

En vidéo: 10 choses qu'on aime du Volkswagen ID.4 2021