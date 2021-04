Lincoln ressuscite la Zephyr... pour les Chinois

La gamme nord-américaine de Lincoln ne compte plus aucune voiture depuis l’abandon récent de la Continental et de la MKZ. En Chine, par contre, les berlines sont toujours populaires et le Salon de l’auto de Shanghai 2021 nous en donne plusieurs preuves.

Vous vous rappelez la Lincoln Zephyr? C’est un nom important dans l’histoire de la marque, qui a été repris pour une seule année-modèle (2006) lors du lancement de ce qui allait devenir ladite MKZ.

Son design n’avait rien de bien inspirant, mais c’est tout le contraire du concept Lincoln Zephyr Reflection présenté à Shanghai et qui accouchera d’un modèle de série plus tard en 2021 – destiné exclusivement à la Chine bien sûr.

Photo: Lincoln

Cette berline incarne le luxe américain dans une nouvelle interprétation de la philosophie de design moderne de Lincoln. Elle a vraiment de la gueule, vous ne trouvez pas? Le capot et les flancs brillamment sculptés, les roues très stylisées, les phares ultra minces reliés par une bande de lumière qui traverse la calandre; ajoutez à cela un profil athlétique et vous avez une voiture aussi élégante que racée qui plaira à des conducteurs plus jeunes.

L’intérieur ne manque pas d’impressionner non plus. Le décor deux tons est hautement épuré, comme en témoignent la disposition de la console centrale et les boutons tactiles sur le volant. Bien sûr, le fait saillant est l’interface numérique (composée de trois écrans) qui couvre toute la largeur de la planche de bord. Trois thèmes d’affichage sont proposés : Normal, Sport et Zen.

Photo: Lincoln

Enfin, pour ce qui est de la motorisation, bien que la calandre quasi fermée laisse croire à une voiture électrique, Lincoln a confirmé que le concept Zephyr Reflection exploite un moteur à essence, sans toutefois donner plus de précisions.

