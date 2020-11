Lincoln peaufine son Nautilus pour 2021

Lincoln apporte quelques retouches de milieu de cycle à son Nautilus. Si vous connaissez bien le modèle actuel, les différences ne sautent toutefois pas aux yeux à l’extérieur.

En insistant un peu, on remarque tout de même des modifications en bas du pare-chocs avant, qui perd les entourages chromés qui encerclaient des antibrouillards. Bref, pas de quoi révolutionner ce véhicule qui avait déjà profondément changé comparé à son prédécesseur le MKX.

Même chose du côté motorisations, où on retrouve les deux moteurs qui officiaient déjà sous le capot du modèle 2020. Le bloc de base, un 4-cylindres de 2 litres turbocompressé, développe toujours 250 chevaux et 280 lb-pi de couple. Les valeurs de puissance du V6 2,7 optionnel sont également identiques (335 chevaux, 380 lb-pi). Lincoln annonce tout de même l’arrivée d’un train avant revu qui rendrait la conduite plus agréable.

Le Nautilus était déjà doté des systèmes d’aide à la conduite avancée Co-Pilot 360, livrés de série. Ces équipements sont évidemment reconduits dans le modèle 2021.

Plus de changements dans l'habitacle

Les plus grands changements se trouvent en réalité à l’intérieur. Profondément remanié, le tableau de bord propose des lignes modernisées. Lincoln annonce également une ergonomie améliorée ainsi qu’une qualité de finition en hausse. L’agencement des différentes couleurs serait également plus agréable à l'oeil selon le constructeur.

Le système multimédia, doté d’un grand écran de 13,2 pouces au sommet du tableau de bord, est désormais doté de la nouvelle interface Sync 4. Il s’agit du premier véhicule Lincoln à en profiter.

Ce système, plus complet que le précédent, inclut la connectivité sans fil avec Apple Car Play et Android Auto. Il dispose aussi d’une reconnaissance vocale améliorée capable de comprendre des phrases complètes et de faire des recherches sur Internet. Par exemple, il suffit de demander « emmène-moi à la meilleure pizzeria de Montréal » pour que le système vous conduise au restaurant le mieux noté sur le site YELP. Le fait que le système se base sur un seul site soulève certaines interrogations, mais cela a au moins le mérite d’exister.

Photo: Lincoln

Sync 4 ajoute aussi une fonctionnalité intéressante, la notice d’utilisation du véhicule agrémentée de vidéos tutoriels pour certaines opérations. Un bon moyen de résoudre un problème avec son véhicule rapidement sans avoir besoin de se plonger dans le livre au fond du coffre à gants.

Mises à jour à distance et nouveau site internet

Il est également possible de profiter de mises à jour à distance et de bénéficier d’améliorations au fil du temps, ce qui évite de se retrouver avec un système obsolète. Enfin, il est aussi possible d’utiliser son téléphone cellulaire comme clé de contact, une possibilité déjà proposée par plusieurs concurrents et qui devrait se généraliser dans les années à venir.

La pandémie ayant profondément modifié l’expérience d’achat des véhicules, Lincoln a aussi mis en place un site internet permettant de voir le véhicule sous toutes les coutures, et de créer une ambiance calme et relaxante pour les futurs clients.

Selon les documents présentés par le constructeur, le Lincoln Nautilus sera vendu en une seule version, dont le prix débute à 56 000 $. Le véhicule fera son arrivée chez les concessionnaires au début de l'année 2021.

