Lincoln : un premier véhicule électrique dès l’an prochain

Lincoln traîne de la patte face à certains manufacturiers automobiles de luxe au chapitre de l’électrification, mais le vent devrait tourner sous peu.

Le constructeur américain entend lancer son premier véhicule électrique l’an prochain dans le cadre des célébrations de son 100e anniversaire. C’est ce qu’a appris le Guide de l’auto dans le cadre d’une présentation virtuelle orchestrée par Joy Falotico, présidente de Lincoln.

Photo: Lincoln

À l’instar de Ford et de son Mustang Mach-E, l’architecture électrique de Lincoln permettra d’offrir le choix entre la propulsion et le rouage intégral. Quatre modèles seront assemblés sur cette nouvelle plateforme.

Dans le plan d’électrification de Lincoln, on apprend que le constructeur américain entend électrifier l’ensemble de ses modèles d’ici 2030. Qui plus est, il est prévu qu’en 2025, pas moins de 50% des véhicules n’émettent aucune émission. Pour le moment, Lincoln offre des versions hybrides rechargeables de deux de ses modèles, soit l'Aviator et le Corsair. Dans le cas du Corsair, les premiers exemplaires continuent toutefois de se faire attendre.

Photo: Lincoln

Dans l’optique d’offrir un produit le plus connecté qui soit, Lincoln a aussi annoncé qu'elle peaufinera l’application Lincoln Way. D’ailleurs, tout comme chez Ford, les véhicules munis du système SYNC 4 pourront recevoir des mises à jour à distance.

Pas de Zephyr en Amérique du Nord

Plus tôt cette année. Lincoln a dévoilé une version conceptuelle de la Zephyr, une berline de luxe qu’on pourrait décrire comme étant traditionnellement américaine.

Photo: Lincoln

Cependant, le constructeur a confirmé que ce modèle ne sera pas commercialisé sur notre continent. Il sera plutôt réservée pour le marché chinois, où les berlines ont encore la cote.

Cela dit, quelques éléments stylistiques de ce concept pourraient éventuellement faire leur chemin jusque chez nous. Kemal Curic, directeur global du design pour Lincoln, a expliqué que la fine bande lumineuse qui s’étire sur toute la largeur de la Zephyr sur sa partie avant s’annonce pour être la prochaine signature visuelle de la marque.

