Est-ce qu'une Lincoln Zephyr 2006 peut prendre de la valeur?

Je possède aujourd’hui l’ancienne voiture de mon grand-père, une Lincoln Zephyr 2006 de seulement 18 980 km. Elle a toujours été rangée dans un garage chauffé et est en parfaite condition. Croyez-vous qu’avec le temps, elle pourrait prendre de la valeur?

-----------------

Bonjour Olivier,

Bien que sa condition soit exceptionnelle, la Zephyr 2006 n’est pas un modèle recherché. Même si, sous cette forme, on ne l’a fabriquée qu’une seule année et qu’il s’agit déjà d’un modèle relativement rare. Il faut se rappeler que la Zephyr avait été lancée en 2006, clonée à partir de la Ford Fusion qui voyait aussi le jour en 2006. Or, dès 2007, la Zephyr cédait sa place à la MKZ, une voiture quasi identique, mais qui recevait quelques retouches esthétiques ainsi qu’un V6 plus puissant et de plus grosse cylindrée que celui de la Fusion.

Photo: Antoine Joubert

Conserver une telle voiture demeure néanmoins intéressant puisque dans quelques années, la Zephyr constituera sans doute une curiosité. Comme le serait par exemple aujourd’hui une Cadillac Catera ou une Chrysler Concorde de première génération. Or, il ne s’agit pas d’une voiture qui grimpera réellement en valeur, malgré sa condition. Pourquoi? Parce qu’il n’y a pas de demande pour ce modèle et parce qu’il s’agit hélas d’un échec commercial de Lincoln. Comme plusieurs autres d’ailleurs!

Ainsi, voyez-là plutôt comme une valeur sentimentale qui, au fil des ans, sera de plus en plus exclusive et distinctive.